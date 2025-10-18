انتهت الكونفدرالية - ديكاداها (0)-(6) الزمالك
السبت، 18 أكتوبر 2025 - 18:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ديكاداها ضد الزمالك في ذهاب الدوري الثاني من الكونفدرالية.
انتهت
ق 83: جووووووول سيف جعفر بعد تسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء.
ق 77: جووووووول بيزيرا بعد تسديدة أعلى الحارس.
ق 65: جووووووول سيف الدين الجزيري بعد تسديدة عقب عرضية أرضية من بيزيرا.
ق 61: تبديل للزمالك بخروج الثلاثي ناصر ماهر وعمر جابر وعمرو ناصر ودخول بارون أوشينج وسيف جعفر وسيف الدين الجزيري.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 36: جوووووول عمرو ناصر بعد متابعة من داخل منطقة الجزاء.
ق 34: جووووووول جوان بيزيرا بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق 22: جووووووول أحمد شريف بعد تسديدة من اللمسة الأولى عقب عرضية من أحمد فتوح.
مباراة متوازنة
بداية المباراة