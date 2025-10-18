انتهت الكونفدرالية - ديكاداها (0)-(6) الزمالك

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 18:55

كتب : FilGoal

جوان بيزيرا - الزمالك - ديكاداها

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ديكاداها ضد الزمالك في ذهاب الدوري الثاني من الكونفدرالية.

لمتابعة المباراة من هنا

--------------------------------------------------

انتهت

ق 83: جووووووول سيف جعفر بعد تسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء.

ق 77: جووووووول بيزيرا بعد تسديدة أعلى الحارس.

ق 65: جووووووول سيف الدين الجزيري بعد تسديدة عقب عرضية أرضية من بيزيرا.

ق 61: تبديل للزمالك بخروج الثلاثي ناصر ماهر وعمر جابر وعمرو ناصر ودخول بارون أوشينج وسيف جعفر وسيف الدين الجزيري.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 36: جوووووول عمرو ناصر بعد متابعة من داخل منطقة الجزاء.

ق 34: جووووووول جوان بيزيرا بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 22: جووووووول أحمد شريف بعد تسديدة من اللمسة الأولى عقب عرضية من أحمد فتوح.

مباراة متوازنة

بداية المباراة

الزمالك ديكاداها
