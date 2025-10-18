تشكيل الزمالك - عودة الونش أساسيا ضد ديكاداها واستمرار ربيع وحمدي

أعلن يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه ديكاداها الصومالي.

ويواجه الزمالك منافسه ديكاداها في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في ذهاب الدور التمهيدي الثاني في بطولة الكونفدرالية.

وعاد محمود حمدي "الونش" للتشكيل الأساسي مرة أخرى بعد فترة غيابه.

وللمباراة الثانية على التوالي يلعب أحمد حمدي وأحمد ربيع بشكل أساسي.

ويلعب أحمد فتوح أساسيا بدلا من المغربي محمود بنتايك.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: محمد صبحي

الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – أحمد فتوح

الوسط: أحمد ربيع – أحمد حمدي – ناصر ماهر

الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – جوان بيزيرا

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمد عواد ومحمد إسماعيل وصلاح مصدق وبارون أوشينج ومحمد السيد وسيف جعفر وعبد الحميد معالي و شيكو بانزا وسيف الجزيري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 24 أكتوبر المقبل.