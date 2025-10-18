توروب يبدأ المشوار مع الأهلي بانتصار على إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا

استهل الأهلي مشواره القاري بالفوز 1-0 على إيجل نوار البوروندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عكسيا عن طريق إراجي.

وسيلتقي الأهلي الأسبوع المقبل مع إيجل نوار في القاهرة لحسم بطاقة التأهل لمرحلة المجموعات.

ويسعى الأهلي للوصول لمرحلة المجموعات للمرة الـ 11 على التوالي.

المباراة كانت الاختبار الأول للدنماركي يس توروب المدير الفني الجديد للأهلي الذي جاء خلفا للإسباني وانتهت بالانتصار.

التشكيل

بدأ يس توروب بأحمد نبيل "كوكا" في مركز الظهير الأيسر.

ودفع بالثلاثي تريزيجيه وزيزو وبنشرقي خلف محمد شريف الذي قاد الهجوم.

وصف المباراة

في الدقيقة 8 وصلت تسديدة ضعيفة لياسين مرعي داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته مرت بجوار القائم مهدرا فرصة التقدم.

الأهلي استحوذ وسيطر على الكرة في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 36 تمريرة ثنائية بين بن رمضان ومحمد هاني من الجهة اليمنى وأرسل هاني عرضية أرضية حوّلها المدافع إراجي بالخطأ في مرماه معلنا تقدم الأهلي.

video:1

في بداية الشوط الثاني شارك نيتس جراديشار بدلا من شريف بسبب إصابة الأخير.

وفي الدقيقة 59 حاول تريزيجيه تهديد مرمى أصحاب الأرض بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن.

وأجرى توروب ثاني تغييراته بمشاركة طاهر محمد طاهر بدلا من بنشرقي في الدقيقة 65 وبعد 10 دقائق شارك أليو ديانج بدلا من بن رمضان.

حاول لاعبو إيجل نوار تهديد مرمى الشناوي بتسديدات بعيدة المدى لكن دون خطورة محققة.

وفي الدقيقة 82 شارك محمد مجدي "أفشة" وعبد القادر بدلا من زيزو وتريزيجيه.

وكاد عبد القادر أن يسجل من عرضية أفشة بلمسة رائعة لكن المدافع أبعدها لتضيع فرصة تعزيز تقدم الأهلي، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي.