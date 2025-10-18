39 يوما بدون فوز.. نوتنجهام يقيل بوستيكجولو بسبب سوء النتائج

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 16:54

كتب : FilGoal

أنجي بوستيكوجلو - توتنام

أعلن نادي نوتنجهام فورست إقالة مدربه أنجي بوستيكوجلو من منصب المدير الفني بعد الخسارة من تشيلسي.

وسقط فورست بنتيجة 3-0 أمام تشيلسي في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وأوضح النادي أن المدرب أقيل من منصبه بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

وقاد الأسترالي تدريب الفريق خلفا للبرتغالي نونو سانتو الشهر الماضي.

وخلال 8 مباريات في جميع المسابقات لم يحقق الفريق الفوز تحت قيادته إذ اكتفى بتعادلين و6 هزائم.

وجاء قرار الإقالة بعد 21 دقيقة من نهاية اللقاء.

واستمرت مهمة أنجي 39 يوما ما جعله صاحب أصغر فترة تدريبية في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وبات الأسترالي أول مدرب في تاريخ النادي لا يحقق الفوز في أول 8 مباريات كمدير فني.

ويحتل فورست المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط من 8 مباريات مكتفيا بفوز واحد.

