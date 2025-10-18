انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (2)-(0) إيفرتون.. فوز السماوي

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 16:48

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد مرموش على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة التي غاب بسببها أكثر من شهر.

ويحتل سيتي المركز الخامس برصيد 13 نقطة فيما يحتل إيفرتون المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

أخبار متعلقة:
تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يعود على الدكة ضد إيفرتون.. وهالاند يقود الهجوم هايترز: عودة عمر مرموش لتدريبات مانشستر سيتي بظهور مرموش.. مانشستر سيتي يعلن قميصه الرابع وموعد ظهوره الأول ووكر: كنت أنانيا بالرحيل عن مانشستر سيتي

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

--

نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي

ق 63: جوووول هالاند والثاني

ق 58: جوووووووول هالاند والأول

نهاية الشوط الأول

ق 40: دوناروما يتألق ويتصدى لتصويبة قوية من لاعب إيفرتون

ق 37: بطاقة صفراء لجارنر لاعب إيفرتون

ق 13: عرضية من ندياي تمر أمام أقدام بيتو أمام المرمى الخالي

بداية اللقاء

مانشستر سيتي عمر مرموش الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
بسلاح الركنيات المعتاد.. أرسنال يهزم فولام وينفرد بالصدارة الدوري الإنجليزي - هاتريك ماتيتا يقود بالاس لتعادل مثير مع بورنموث.. وانتصار بيرنلي وسندرلاند انتهت الدوري الإنجليزي – فولام (0)-(1) أرسنال.. فوز وصدارة هالاند ينتفض ويقود مانشستر سيتي للفوز على إيفرتون جلاسنر: جيهي رفض عرضا لتجديد عقده واختار الرحيل 39 يوما بدون فوز.. نوتنجهام يقيل بوستيكجولو بسبب سوء النتائج الثالث على التوالي.. تشيلسي يفوز على نوتنجهام فورست بثلاثية تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يعود على الدكة ضد إيفرتون.. وهالاند يقود الهجوم
أخر الأخبار
علي جبر: المدرب صنع حالة رائعة.. وهذا موقفنا من كأس إنتركونتيننتال 43 ثاتيه | الكرة المصرية
مدرب الإسماعيلي: لهذا السبب قررت الاستمرار رغم الظروف الصعبة دقيقة | الدوري المصري
الكرتي: أحلامنا تزداد مع كل بطولة.. ونهضة بركان سيقول كلمته 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
توروب: غير راض عن أداء الأهلي في الشوط الثاني.. ومتحمس للفترة المقبلة 25 دقيقة | الدوري المصري
أكثر مما سجل في 10 مباريات.. الإسماعيلي ينهي سلسلة الهزائم بثلاثية أمام الحرس 28 دقيقة | الدوري المصري
ماييلي يسجل السماوي يتوج.. بيراميدز بطل السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر فيريرا: شراستنا الهجومية لم تنخفض ضد ديكاداها.. والجزيري يستحق التسجيل 47 دقيقة | الكرة المصرية
بسلاح الركنيات المعتاد.. أرسنال يهزم فولام وينفرد بالصدارة 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515432/انتهت-الدوري-الإنجليزي-سيتي-2-0-إيفرتون-فوز-السماوي