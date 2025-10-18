مباشر الدوري الإنجليزي - سيتي (1)-(0) إيفرتون.. جووووول هالاند والأول

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 16:48

عمر مرموش - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد مرموش على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة التي غاب بسببها أكثر من شهر.

ويحتل سيتي المركز الخامس برصيد 13 نقطة فيما يحتل إيفرتون المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

ق 63: جوووول هالاند والثاني

ق 58: جوووووووول هالاند والأول

نهاية الشوط الأول

ق 40: دوناروما يتألق ويتصدى لتصويبة قوية من لاعب إيفرتون

ق 37: بطاقة صفراء لجارنر لاعب إيفرتون

ق 13: عرضية من ندياي تمر أمام أقدام بيتو أمام المرمى الخالي

بداية اللقاء

مانشستر سيتي عمر مرموش الدوري الإنجليزي
