مباشر الدوري الإنجليزي - سيتي (1)-(0) إيفرتون.. جووووول هالاند والأول
السبت، 18 أكتوبر 2025 - 16:48
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.
ويتواجد مرموش على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة التي غاب بسببها أكثر من شهر.
ويحتل سيتي المركز الخامس برصيد 13 نقطة فيما يحتل إيفرتون المركز الثامن برصيد 11 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.
--
ق 63: جوووول هالاند والثاني
ق 58: جوووووووول هالاند والأول
نهاية الشوط الأول
ق 40: دوناروما يتألق ويتصدى لتصويبة قوية من لاعب إيفرتون
ق 37: بطاقة صفراء لجارنر لاعب إيفرتون
ق 13: عرضية من ندياي تمر أمام أقدام بيتو أمام المرمى الخالي
بداية اللقاء
