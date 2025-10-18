الثالث على التوالي.. تشيلسي يفوز على نوتنجهام فورست بثلاثية

حقق نادي تشيلسي الانتصار على التوالي خلال مواجهاته مع نوتنجهام فورست.

وفاز تشيلسي على نوتينجام 3-0 ضمن الجولة الثامنة من ماسبقة الدوري الإنجليزي.

وسجل جوش اتشمبونج، وبيدرو نيتو، وريس جيمس أهداف البلوز في نوتنجهام.

تشيلسي حقق الانتصار الرابع له خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

فيما تلقى نادي نوتنجهام فورست الهزيمة الخامسة خلال 8 مباريات.

وفشل أنجي بوستيكوجلو في تحقيق الانتصار الأول مع نوتنيجام بعدما تعادل في مبارايتن وخسر 6 مباريات خلال 8 مبارات قاد فيهم الفريق.

بهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع.

فيما توقف رصيد نوتنجهام عند 5 نقاط في المركز 17 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وصف المباراة

بدأ نوتنجهام فورست المباراة بضغط هجومي على مرمى تشيلسي بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

وأهدر مورجان جيبس وايت فرصة محققة للتسجيل بعد ضربة رأسية مرت أعلى المرمى.

ورد تشيلسي عن طريق بيدرو نيتو الذي سدد كرة قوية مرت بجوار مرمى نوتنجهام فورست.

وعاد جيبس وايت ليهدر فرصة جديدة بعد عرضية متقنة من دوجلاس لويز.

ومع بداية الشوط الثاني أرسل بيدرو نيتو كرة عرضية حولها جوش أتشمبونج في مرمى نوتنجهام بضربة رأسية في الدقيقة 49.

video:1

وبعد 3 دقائق فقط نجح بيدرو نيتو في تسجيل الهدف الثاني بعد تسديد ركلة حرة ثابتة بطريقة مباشرة في المرمى.

وأهدر أندرسون لاعب نوتنجهام فورست فرصة تقليص الفارق بعد كرة ارتدت من العارضة.

video:2

🎯⚽️ تسديدة رائعة من بيدرو نيتو تخترق حائط الدفاع وتعلن عن الهدف الثاني لتشلسي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLegue pic.twitter.com/umVZknzxdO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 18, 2025

واستغل ريس جيمس كرة مرتدة من حارس نوتنجهام فورست ليسجل مباشرة في المرمى مسجلال الهدف الثالث في الدقيقة 84.