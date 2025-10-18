تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يعود على الدكة ضد إيفرتون.. وهالاند يقود الهجوم

عاد عمر مرموش لقائمة مانشستر سيتي أمام إيفرتون في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد مرموش على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة التي غاب بسببها أكثر من شهر.

ويقود إرلينج هالاند هجوم كتيبة بيب جوارديولا ضد إيفرتون في اللقاء الذي سيبدأ في الخامسة مساءً.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – ناثان أكي – نيكو أوريلي

الوسط: نيكولاس جونزاليس – تيجاني رينديرز – سافينيو – فيل فودين – جيريمي دوكو

الهجوم: إرلينج هالاند

ويجلس على مقاعد البدلاء: جيمس ترافورد – جون ستونز – عمر مرموش – ماتيو كوفاشيتش – ريان شرقي – برناردو سيلفا – يوشكو جفارديول – أوسكار بوب – ريكو لويس.

المهاجم المصري البالغ 26 عاما خاض الموسم الجاري بقميص سيتي في 3 مباريات وصنع هدفا وحيدا جاء ضد برايتون.

ويحتل سيتي المركز الخامس برصيد 13 نقطة فيما يحتل إيفرتون المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

