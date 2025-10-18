انتهت أبطال إفريقيا - إيجل نوار (0)-(1) الأهلي.. فوز توروب الأول

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 15:39

كتب : FilGoal

محمد علي بن رمضان - الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد إيجل نوار في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على إيجل نوار في لقاء يبدأ في الرابعة عصرا ومذاع على أون سبورت 1.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 86: ركلة حرة من أفشة ولمسة رائعة من عبد القادر ترتطم بالمدافع وتمنع هدف الأهلي الثاني

ق 82: خروج زيزو وتريزيجيه ومشاركة أفشة وعبد القادر

ق 75: مشاركة ديانج بدلا من بن رمضان

ق 65: مشاركة طاهر بدلا من بنشرقي

ق 59: تصويبة قوية من تريزيجيه تمر بجوار القائم الأيمن

ق 46: مشاركة جراديشار بدلا من شريف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: جووول أووول.. تمريرة ثنائية بين هاني وبن رمضان وعرضية أرضية من الأول يحولها المدافع بالخطأ في شباكه.

ق 8: تسديدة ضعيفة تصل لياسين مرعي داخل المنطقة لكنه يسددها بجوار القائم مهدرا فرصة تقدم الأهلي.

بداية اللقاء

الأهلي إيجل نوار دوري أبطال إفريقيا
