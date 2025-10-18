تشكيل تشيلسي - جارناتشو يقود الهجوم أمام نوتينجام.. وغياب إنزو وكايسيدو
السبت، 18 أكتوبر 2025 - 13:50
كتب : FilGoal
يقود الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو هجوم تشيلسي ضد نوتينجام فورست بالدوري الإنجليزي.
ويلعب تشيلسي ضد نوتينجام فورست بعد قليل ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.
ويغيب عن تشيلسي الثنائي، الإكوادوري موسيس كايسيدو، والأرجنتيني إنزو فيرنانيدز للإصابة.
وجاء تشكيل تشيلسي لمواجهة نوتنيجام فورست كالتالي:
حراسة المرمى: روبرت سانشيز
الدفاع: مالو جوستو – تريفوه تشالوباه – جوش أتشيمبونج – مارك كوكوريا
الوسط: رييس جيمس - روميو لافيا - أندري سانتوس
الهجوم: بيدرو نيتو – جواو بيدرو - أليخاندرو جارناتشو.
ويحتل تشيلسي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة.
فيما يتواجد نوتينجام في المركز الـ17 برصيد 5 نقاط.
