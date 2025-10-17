دوري أبطال إفريقيا - أون سبورت تحصل على حقوق بث مباراة إيجل نوار ضد الأهلي

الجمعة، 17 أكتوبر 2025 - 23:27

كتب : FilGoal

مران الأهلي - بوروندي

أعلنت شبكة قنوات أون سبورت إذاعة مباراة إيجل نوار بطل بوروندي ضد الأهلي في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وستقام المباراة على ملعب بطل بوروندي في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وستذاع المباراة بشكل حصري عبر أون سبورت 1.

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي طاقمه المكون من القميص الأحمر والشورت الأسود والجارب الأحمر بينما حارس المرمى سيرتدي الطاقم السماوي بالكامل.

بينما على الجانب الآخر سيرتدي إيجل نوار طاقما باللون الأبيض بخطوط سوداء وحارسه بالطاقم الأصفر المطعم بالأخضر.

وجاءت قائمة الأهلي المتجهة إلى بوروندي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا.

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد شكري - مصطفى العش - أحمد عابدين - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أشرف بنشرقي - أحمد عبد القادر - محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد سيد "زيزو" - طاهر محمد - محمد عبد الله.

الهجوم: محمد شريف - نيتس جراديشار.

الأهلي إيجل نوار دوري أبطال إفريقيا
