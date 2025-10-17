دوري أبطال إفريقيا - أون سبورت تحصل على حقوق بث مباراة إيجل نوار ضد الأهلي

أعلنت شبكة قنوات أون سبورت إذاعة مباراة إيجل نوار بطل بوروندي ضد الأهلي في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وستقام المباراة على ملعب بطل بوروندي في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وستذاع المباراة بشكل حصري عبر أون سبورت 1.

انتظروا مباراة ايجيل نوار و الأهلي في ذهاب دور الـ 32 من كأس دوري أبطال إفريقيا.. غدا السبت الساعة 4:00 مساء على ON SPORT1 كونوا على الموعد..#ONsport pic.twitter.com/JgWfQTljlO — ON Sport (@ONTimeSports) October 17, 2025

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي طاقمه المكون من القميص الأحمر والشورت الأسود والجارب الأحمر بينما حارس المرمى سيرتدي الطاقم السماوي بالكامل.

بينما على الجانب الآخر سيرتدي إيجل نوار طاقما باللون الأبيض بخطوط سوداء وحارسه بالطاقم الأصفر المطعم بالأخضر.

وجاءت قائمة الأهلي المتجهة إلى بوروندي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا.

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد شكري - مصطفى العش - أحمد عابدين - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أشرف بنشرقي - أحمد عبد القادر - محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد سيد "زيزو" - طاهر محمد - محمد عبد الله.

الهجوم: محمد شريف - نيتس جراديشار.