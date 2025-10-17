قائمة الزمالك - الجزيري وناصر وبيزيرا في الهجوم أمام ديكيداها.. وعودة محمد السيد

الجمعة، 17 أكتوبر 2025 - 22:38

كتب : إبراهيم رمضان

جوان بيزيرا - الزمالك - وادي دجلة

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة الفريق لمواجهة ديكيداها الصومالي.

ويلعب الزمالك أمام ديكيداها في السادسة مساء غد السبت على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد الثلاثي الهجومي سيف الدين الجزيري وعمرو ناصر وجوان بيزيرا في قائمة الزمالك أمام ديكيداها.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمود جهاد - محمد السيد – سيف جعفر - ناصر ماهر – أحمد حمدي – عبد الحميد معالي - أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمرو ناصر.

الزمالك ديكيداها الكونفدرالية
