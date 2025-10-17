دوري المحترفين .. خسارة بلدية المحلة.. والمنصورة يتعادل ضد بروكسي
الجمعة، 17 أكتوبر 2025 - 21:00
كتب : رضا السنباطي
واصل بلدية المحلة نتائجه السلبية في منافسات دوري المحترفين.
وأقيمت اليوم الجمعة 3 مباريات في ختام الجولة التاسعة من دوري المحترفين.
وفاز لافيينا على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف.
سجل لنادي لافيينا عبد الرحمن عبودة ومايكل إيجيبمبا وسجل للبلدية أحمد الشامي من ركلة جزاء.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد لافيينا إلى 15 نقطة وتوقف رصيد بلدية المحلة عند 4 نقاط بدون انتصارات.
فيما تعادل فريق المنصورة ضد بروكسي بهدف لكل فريق.
وسجل علاء متولي للمنصورة وتعادل محمد يسري لبروكسي.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد بروكسي إلى 14 نقطة وارتفع رصيد المنصورة الى 15 نقطة.
وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة ديروط ضد راية.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد ديروط إلى 10 نقاط وارتفع رصيد راية إلى 10 نقاط.
نرشح لكم
دوري المحترفين - أبو قير للأسمدة يحافظ على الصدارة.. والقناة يطارده لافيينا يشكو غزل المحلة للحصول على نسبة بيع محمد أشرف دوري المحترفين - أمير عزمي مجاهد مديرا فنيا لنادي مالية كفر الزيات القسم الثالث .. إعادة مباراة دمياط وبورتو السويس دوري المحترفين .. خسارة الترسانة وتعادل لافيينا ضد وي التغيير التاسع بدوري المحترفين.. إقالة محمد عطية من تدريب الإنتاج الحربي دوري المحترفين - أبو قير للأسمدة يحافظ على الصدارة.. والمنصورة ينتصر على أسوان دوري المحترفين - الاستقالة الثامنة.. أيمن المزين يرحل عن مالية كفر الزيات