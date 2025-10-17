دوري أبطال إفريقيا - شبيبة القبائل يقسو على الاتحاد المنستيري بثلاثية في تونس

الجمعة، 17 أكتوبر 2025 - 20:38

كتب : FilGoal

رضا بن سايح - شبيبة القبائل

حقق شبيبة القبائل الجزائري فوزا عريضا على الاتحاد المنستيري ضمن دوري أبطال إفريقيا.

وفاز شبيبة القبائل على الاتحاد المنستيري 3-0 ضمن ذهاب دور الـ32 من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين شبيبة القبائل والاتحاد المنستيري.

ونجح مهدي مرغم في تسجيل الهدف الأول لشبيبة القبائل مع بداية الشوط الثاني.

وعزز لحلو أخريب تقدم شبيبة القبائل وسجل الهدف الثاني للنادي الجزائري.

وسجل السنغالي باباكار سار لاعب وسط شبيبة القبائل الهدف الثالث للفريق الجزائري.

وأصبحت مهمة الاتحاد المنستيري في التأهل لدور المجموعات صعبة في ظل النتيجة القاسية خاصة أن مباراة العودة ستقام في الجزائر.

ويستضيف شبيبة القبائل منافسه الاتحاد المنستيري يوم 25 أكتوبر الجاري بالجزائر.

دوري أبطال إفريقيا شبيبة القبائل الاتحاد المنستيري
