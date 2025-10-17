مؤتمر توروب: أحترم تاريخ الأهلي ولكن الماضي لا يهم.. وهكذا أعرف الكرة الإفريقية

أبدى الدنماركي يس توروب المدير الفني للأهلي تطلعه للفوز بأولى مبارياته مع الأحمر حين يواجه إيجل نوار البوروندي في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال توروب في المؤتمر الصحفي: "أشكر بوروندي وأهلها على الاستضافة الكريمة في زيارتي الأولى. شاهدت مباريات فريق إيجل نوار ولدي معلومات كافية عنه.

وأضاف "هذه ليست زيارتي الأولى لإفريقيا. أتيت مع أوجسبورج الألماني وعسكرت في جنوب إفريقيا وواجهنا عدة فرق من القارة ولست غريبا عن الكرة الإفريقية ولدي الكثير من المعلومات عنها".

وأكمل "كذلك أعرف أهمية هذه البطولة للأهلي وجماهيره. أنا والجهاز الفني لدينا فكرة كبيرة عن الفريق الذي سنواجهه هنا في بوروندي".

وتابع "الطقس كان جديدا علينا بعض الشيء. بالأمس كان المطر غزيرا، ولكن غدا مع صافرة الحكم لا يهمني الطقس على الإطلاق بل تحقيق الفوز".

وأوضح "البطولة مهمة لي وللفريق، وهذه مباراتي الأولى معه في إفريقيا ومن المهم أن أبدأ بالفوز لأبني سلسلة من الانتصارات المتتالية. مباراة الغد هي الشوط الأول من مواجهة إيجل نوار فهناك لقاء عودة كذلك".

واختتم "الماضي لا يهم. أعرف أن الأهلي له تاريخ عظيم من البطولات ولكني أتيت من أوروبا لتحقيق أمجاد جديدة. أحترم الماضي ولكن تركيزي كاملا على المستقبل".

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي طاقمه المكون من القميص الأحمر والشورت الأسود والجارب الأحمر بينما حارس المرمى سيرتدي الطاقم السماوي بالكامل.

بينما على الجانب الآخر سيرتدي إيجل نوار طاقما باللون الأبيض بخطوط سوداء وحارسه بالطاقم الأصفر المطعم بالأخضر.

وشهدت قائمة يس توروب الأولى تواجد أحمد عابدين ومحمد عبد الله ثنائي منتخب الشباب.

كما شهدت عودة محمد شكري الظهير الأيسر بعد التعافي من الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي المتجهة إلى بوروندي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا.

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد شكري - مصطفى العش - أحمد عابدين - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أشرف بنشرقي - أحمد عبد القادر - محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد سيد "زيزو" - طاهر محمد - محمد عبد الله.

الهجوم: محمد شريف - نيتس جراديشار.