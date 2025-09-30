خبر في الجول - منتخب مصر يتلقى عرضا لخوض وديتين في الإمارات بشهر نوفمبر

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم عرضا خلال الساعات الأخيرة لخوض منتخب مصر مباراتين وديتين في الإمارات بشهر نوفمبر.

وعلم FilGoal.com أن العرض يتضمن مشاركة مصر في بطولة ودية مع ثلاث منتخبات وهم إيران وأوزبكستان وكاب فيردي على أن يلعب ضد فريقين من الثلاثة.

ورحب الجهاز الفني بشكل مبدئي بخوض المباراتين وأصبحت هي الخطة الأقرب لمعسكر شهر نوفمبر.

ويلتقي منتخب مصر خلال شهر أكتوبر مع جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

ويحتاج منتخب مصر لنقطتين من المباراتين من أجل ضمان التأهل لكأس العالم دون النظر لنتائج الفرق الأخرى.

وسيقام معكسر شهر نوفمبر عقب نهاية مباريات كأس السوبر المصري مباشرة والذي يقام بالإمارات أيضا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نيجيريا في شهر ديسمبر قبل كأس أمم إفريقيا مباشرة.