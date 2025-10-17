جوائز كاف - مصر تنافس على لقبين في فئة السيدات لعام 2025

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) المرشحون لجوائز في جميع فئات السيدات في 2025.

ولم يعلن كاف حتى الآن عن موعد حفل جوائز الأفضل في القارة السمراء.

وتتنافس حبيبة عصام لاعبة الأهلي وحبيبة صبري حارسة مرمى مسارعلى جائزة أفضل لاعبة شابة في القارة.

وتنافس حبيبة صبري حارسة مرمى مسار على جائزة أفضل حارس مرمى في القارة.

وجاءت قوائم المرشحين لجائزة الأفضل كالتالي:

أفضل فريق لعام 2025

جاباروني يونايتد

أسيك ميموزا الإيفواري

مازيمبي الكونغولي

بريميرو دي أجوستو الأنجولي

أوفاس باماكو المالي

الجيش الملكي المغربي

باييلسا كيونز

أجيلز دي لا مدينة

صنداونز الجنوب إفريقي

جي تي كي كوينز

وفاز فريق مازيمبي العام الماضي بالجائزة.

أفضل منتخب في العام

الكاميرون تحت 17 عاما

كوت ديفوار تحت 17 عاما

غانا

مالي

المغرب

نيجيريا

نيجيريا تحت 17 عاما

جنوب إفريقيا

تنزانيا

زامبيا تحت 17 عاما

وفاز منتخب نيجيريا بالجائزة في آخر نسختين.

أفضل لاعبة شابة

حبيبة عصام لاعبة الأهلي

حبيبة صبري لاعبة مسار

ستيلا نياميكي

ضحى المدنى

شاكيرات موهوسد

أدجي ندياي

إستر ماروا

وينفريدا جيرالد

ميرسي تشيبسولا

روث موكوما

وفازت ضحى المدني بجائزة أفضل لاعبة شابة في القارة عن العام الماضي.

أفضل مدرب في القارة

أديلايد كودوجون مدربة كوت ديفوار

سياكا تراوري مدرب أسيك ميموزا

لاميا بومهدي مدربة مازيمبي

جينوفيفا أنونمان

كيم بورجكيرجين مدرب غانا

جورج فيلدا مدرب المغرب

بانكولي أولوموكيري مدرب نيجيريا

جوستين مادوجو مدرب نجيريا تحت 17 عاما

ديسيير إيليس مدربة جنوب إفريقيا

كارول كانيمبا مدربة زامبيا

وفازت المغربية لاميا بومهدي بالجائزة عن العام الماضي.

أفضل لاعبة داخل القارة

جاونييماودي أوتاماتيسي لاعبة بوتسوانا

ماونجو مابونجا لاعب بوتسوانا

أمي ديالو لاعبة كوت ديفوار

حبيبو أوديراوجو لاعبة كوت ديفوار

أنا ماريا نتشاما لاعب غينيا الاستوائية

سناء مسعودي لاعبة المغرب

أومو كوني لاعبة مالي

ضحى المدني لاعبة المغرب

بامباناني مباني لاعبة جنوب إفريقيا

جميلة رجب لاعبة مالي

وفازت سناء مسعودي بالجائزة عن العام الماضي.

أفضل حارس مرمى سيدات

شالدي ناجازي حارس مارسيليا والجزائر

سيديلمي بوسيجا حارس بوتسوانا وصنداونز

فيديليني نجوي حارس الكونغو الديمقراطية ومازيمبي

حبيبة صبري حارس مسار ومصر

سينتيا كونيلان حارس غانا

فاوتوماتا كارينتو حارس مالي

خديجة إرماشي حارس الجيش الملكي والمغرب

شيياماكا ناندوزي حارس نيجيريا وبرايتون

أدجي ندياي حارس السنغال

أنديلي دلميني حارس جنوب إفريقيا وصنداونز.

وفازت ناندوزي بالجائزة عن العام الماضي.