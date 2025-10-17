دوري أبطال إفريقيا - الهلال السوداني ينتصر على الشرطة بهدف كوليبالي

حقق الهلال السوداني انتصارا بهدف دون رد على الشرطة الكيني في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا.

وتهددت إقامة المباراة في كينيا بسبب أعمال الشغب التي حدثت في الأيام الأخيرة بالبلاد.

وشهد ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي فوضى وإطلاق قوات الأمن النار خلال تشييع زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينجا في الملعب الذي كان مقررًا أن تُقام عليه المباراة.

ورغم محاولات الفريق الكيني بتأجيل المباراة إلا أنها أقيمت في موعدها وانتهت بفوز بطل السودان بفضل هدف آداما كوليبالي في الدقيقة 20.

وجاء الهدف بعدما تلقى كوليبالي بينية وانطلق صوب منطقة الجزاء مسددا على يمين الحارس هدف اللقاء الوحيد.

وستقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل على ملعب الهلال لحسم هوية المتأهل لمرحلة المجموعات.

ووصل الهلال في آخر 6 نسخ لمرحلة المجموعات من دوري الأبطال.

وانتهى مشوار بطل السودان الموسم الماضي على يد الأهلي بالخسارة 1-0 ذهابا وإيابا في ربع النهائي.