الكونفدرالية - الزمالك بطاقمه الأساسي ضد ديكاداها الصومالي

أسفر الاجتماع الفني لمباراة ديكاداها الصومالي ضد الزمالك عن ظهور لاعبي القلعة البيضاء بالطاقم الأساسي.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي السادسة مساء السبت، على استاد القاهرة، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وسيرتدي لاعبو الزمالك الطاقم الأساسي المكون من القميص والشورت الأبيض، بينما سيرتدي حارس المرمى الطاقم البرتقالي بالكامل.

وعلى الجانب الآخر سيرتدي طاقمه اللبني بالكامل، وسيرتدي حارس المرمى الطاقم الفسفوري.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته الخميس الماضي على استاد الكلية الحربية بقيادة يانيك فيريرا استعدادا للمباراة.

وانتظم المغربي محمود بنتايك، والأنجولي شيكو بانزا في تدريبات الزمالك.

وشارك بنتياك مع منتخب المغرب الثاني في المعسكر الذي أقيم في المغرب، وسجل هدفا في المباراة الودية أمام المنتخب المصري المشارك في كأس العرب، والتي انتهت بفوز أسود الأطلس 2-0.

كما لعب شيكو بانزا مع منتخب بلاده في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وكان الرباعي الدولي المصري محمود حمدي "الونش" وحسام عبد المجيد ومحمد صبحي ومحمد إسماعيل، انتظموا في مران الزمالك يوم الأربعاء.

وتواجد حسام عبد المجيد ومحمد صبحي في صفوف المنتخب الأول خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم، فيما تواجد محمود حمدي "الونش" ومحمد إسماعيل في معسكر منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب.