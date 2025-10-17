مؤتمر جوارديولا: سأفكر في الراحة من التدريب عام 2035

الجمعة، 17 أكتوبر 2025 - 16:25

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنه سيفكر في أخذ راحة من التدريب عام 2035.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه إيفرتون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "يوشكو جفارديول لاعب شاب ومن أهم اللاعبين في الموسم الماضي مع المشاكل التي واجهناها ثم تعرض لإصابة في بداية الموسم، لكنه تحسن الآن ولديه هامش كبير للتطور، إنه مذهل ويتدرب بشكل مثالي".

وأضاف "أرى أشياء نطبقها بشكل أفضل بكثير من الموسم الماضي ونتحسن في كل مباراة وهذا ما يعطيني الطاقة، مهمتي لم تنته بعد، ما يزال هناك الكثير من العمل لم يكتمل".

وتابع "الحاجة لأخذ استراحة من التدريب؟ سأبدأ بالتفكير في ذلك في عام 2035، علاقتي مع مسؤولي النادي وثيقة جدا، ما زلت هنا أمامكم، لذا سنرى ما سيحدث".

وأكمل "أعتقد أن إيرلينج هالاند في أفضل حالة بدنية له، إنه يقدم أداء رائعا الآن، مستوياته الحالية مذهلة، لكن لا يمكنك الحفاظ على هذا المستوى دائما، عندما يتراجع مستواه سنكون جميعا هناك، علينا فقط الحفاظ على مستوياته".

وأنهى حديثه قائلا: "رودري لن يكون جاهزا ولا أعلم متى سيعود، أما ماتيو كوفاسيتش ربما يلعب 50-60 دقيقة".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة.

بينما يأتي إيفرتون في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

وتحدث جوارديولا عن مستجدات إصابة عمر مرموش (طالع التفاصيل)

