جوارديولا: مرموش عاد للتدريبات وحالته أصبحت أفضل

الجمعة، 17 أكتوبر 2025 - 15:46

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على أن الدولي المصري عمر مرموش عاد لتدريبات الفريق وأصبحت حالته أفضل.

عمر مرموش

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه إيفرتون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "عمر مرموش وأيت نوري تدربا بالأمس وهما في حالة أفضل بكثير، إنهما قريبان من العودة".

أخبار متعلقة:
وغاب مرموش عن الملاعب منذ إصابته في الركبة أثناء مشاركته مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر.

ولعب عمر مرموش هذا الموسم 3 مباريات في الدوري بإجمالي لعب 150 دقيقة، ساهم خلالهم في هدف وحيد.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، بالفوز في 4 مباريات والتعادل في مواجهة واحدة، وخسارة مباراتين.

كما غاب ريان آيت نوري منذ توقف سبتمبر بسبب إصابة في الكاحل، قبل عودته بصحبة مرموش.

وعاد إرلينج هالاند لتدريبات فريقه بعد المشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم، فيما غاب الإسباني رودري.

ولم يشارك رودري سوى في 22 دقيقة أمام برينتفورد قبل أن يخرج للإصابة.

كما غاب عبد القادر خوسانوف عن تدريبات فريقه بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل في مواجهة أرسنال التي انتهت بالتعادل 1-1، في أواخر سبتمبر الماضي.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

عمر مرموش مانشستر سيتي آيت نوري جوارديولا
التعليقات
