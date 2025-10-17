مؤتمر أرتيتا: هافيرتز يتعافي وأوديجارد يحتاج لأسابيع.. وأخبرت جيوكيريس بـ "الأوقات الصعبة"

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن اقتراب المهاجم الألماني كاي هافيرتز من العودة للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

ولم يشارك هافيرتز هذا الموسم سوى في 30 دقيقة أمام مانشستر يونايتد في افتتاحية مباريات الجانرز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويستعد أرسنال لمواجهة فولام السابعة والنصف مساء السبت في الدوري الإنجليزي ضمن مباريات الجولة الثامنة.

وأوضح أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "كاي هافيرتز في المرحلة الأخيرة من تعافيه من إصابة في الركبة ويمكنه العودة قبل الموعد المتوقع، ولكن لا يزال أمامه الكثير ليفعله في إعادة تأهيله، إنه يبذل قصارى جهده، وعلينا أيضًا حمايته والتأكد من أنه عند عودته، ستكون عودته طويلة الأمد."

وعن إصابة قائد الفريق مارتن أودريجارد، رد مدرب أرسنال "أوديجارد يبذل قصارى جهده لتجنب الإصابات، ولكن الإصابات التي تعرض لها كان من الصعب جدا منعها"

وأكمل "أوديجارد قائد لفريق، وعليه أن يكون قدوة، عندما تكون أب فليس لديك خيار سوى أن تعتني بأطفالك، هذه مسؤوليته في الفريق".

وتابع "علينا أن ننتظر لنرى كيف يتطور، وكيف تتعافى ركبته، وكيف سيتصرف بعد المراحل التالية من إعادة التأهيل. لذا من المبكر جدًا إعطاء إجابة، فلا يوجد موعد محدد لعودته، سيستغرق الأمر أسابيع، لكنه يتطور بشكل جيد، ومن المؤسف جدًا ما يحدث معه وإصاباته هذا الموسم."

وعن دفاع أرسنال القوي وتلقيه 3 أهداف فقط في 10 مباريات هذا الموسم، قال أرتيتا "نريد دائما أن نكون قادرين على الدفاع باستمرار، ولتحقيق ذلك علينا أن نهاجم ونلتزم بما يجب علينا فعله، وإذا واصلنا ذلك سيمنحنا فرصة كبيرة للوصول إلى ما نطمح إليه".

وخطف أرسنال في الجولة الماضية صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة متقدما على ليفربول الوصيف بفارق نقطة وحيدة.

وكشف أرتيتا عن فرص مشاركة مارتينييلي أساسيا هذا الموسم للمرة الثالثة خاصة بعد تسجيله هدف مع المنتخب البرازيلي "إنه يفعل ما نتوقعه من الجميع، لديه دقائق لعب كافية وفرصة للتألق والتأثير في المباراة، ولكنني سعيد جدًا برؤيته يعود إلى المنتخب ويسجل ويقدم أداءً رائعًا، هذه كلها مؤشرات جيدة، فعندما يعودون تكون الروح المعنوية مرتفعة والثقة عالية، فيصبح كل شيء أسهل."

وسجل مارتينيلي هدفه الدولي الثالث مع منتخب البرازيل في شباك منتخب اليابان في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في توقف أكتوبر.

وعن بييرو هينكابي المنضم حديثا من باير ليفركوزن، قال أرتيتا "ستشاهدون عزيمته، إنه لاعب ينطلق بكل قوة ويخترق دفاع الخصم فهو لاعب دقيق جدًا في التعامل مع الكرة، وهذا سيضفي طابعًا وروحًا مختلفة على الفريق."

كما كشف عن موقف زوبيميندي ومادويكي: "زوبيمندي غاب عن تدريب الخميس، إنه لعب مباراتين إضافيتين، وكان ضغط المباريات عليه كبيرًا جدًا مؤخرًا، واحتاج إلى يوم إضافي، وسيكون متاحًا، أما نوني مادويكي فاقترب من العودة، وسيبدأ قريبًا جدًا الركض، لنرى كيف ستكون النتيجة."

وأتم حديثه عن السويدي فيكتور جيوكيريس "أخبرته أن يتوقع أوقاتا صعبة قبل التوقيع للنادي، ومتأكد من أنه سيبدأ في التسجيل، إنه يقدم الكثير للفريق".

وسجل جيوكيريس ثلاثة أهداف في 10 مباريات مع أرسنال بأهداف في مرمى ليدز ونوتنجهام فورست لكن المهاجم لم يسجل في آخر ست مباريات مع النادي.

وشارك جيوكيريس في المباراتين مع السويد خلال فترة التوقف الدولي لكنه لم يسجل أي هدف وهو ما يعني أنه لم يسجل أي هدف في ثماني مباريات لكن أرتيتا أوضح أنه سعيد بما يقدمه جيوكيريس.

