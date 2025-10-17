مؤتمر ماريسكا: بالمر سيبتعد 6 أسابيع.. وطردي ضد ليفربول لحظة جميلة

صدم إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي جماهير ناديه بابتعاد كول بالمر 6 أسابيع بسبب الإصابة.

ويستعد تشيلسي لمواجهة منافسه نوتنجهام فورست في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وقال المدرب الإيطالي خلال مؤتمر صحفي: "كنت مخطئا للأسف، يحتاج كول بالمر إلى الابتعاد لمدة 6 أسابيع أخرى بسبب الإصابة، هذه هي المستجدات".

وأضاف "بالمر لا يحتاج إلى جراحة، نحاول حمايته قدر المستطاع، من المهم عندما يعود أن يكون جاهزا تماما بدنيا".

وأكمل "الراحة الإضافية ستساعده، لكن الأطباء ليسوا سحرة، هو يحتاج إلى 6 أسابيع ونأمل أن تكون كافية، المشكلة يجب أن تتم متابعتها خطوة بخطوة، أسبوعا تلو الآخر، بالمر يبدو بحالة جيدة جدا وهادئ ويحاول التعافي".

وكشف "تعويض بالمر صعب لأنه لاعب مهم جدا بالنسبة لنا وواحد من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي، لذلك دائما من الصعب تعويضه، بما لدينا الأمر يعتمد على خطة اللعب، علينا أن نجد لاعبا آخر بخصائص مختلفة لأننا لا نملك لاعبا مثل كول هو لاعب فريد".

وأوضح "سنرى ما إذا كان بإمكان مويسيس كايسيدو وبيدرو نيتو التدرب اليوم وإلا فسيغيبان عن مباراة نوتنجهام، بينما ريس جيمس جاهز تماما".

وأنهى حديثه قائلا: "لحظة حصولي على بطاقة حمراء ضد ليفربول كانت جميلة بالنسبة لي وللجميع لأننا لم نفز بأي على أرضنا في اللحظات الأخيرة وحدث ذلك ضد بطل إنجلترا".

ويحتل تشيلسي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة.

بينما يأتي نوتنجهام فورست في المركز الـ 17 برصيد 5 نقاط.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com