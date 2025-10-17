مؤتمر سلوت: لم نصنع العديد من الفرص.. وحان وقت الحكم على إيزاك

أوضح أرني سلوت المدير الفني لليفربول أن فريقه لا يصنع العديد من الفرص عكس الموسم الماضي.

ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه مانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وقال المدرب الهولندي خلال مؤتمر صحفي: "لعبنا 10 مباريات، فزنا 7 وخسرنا ، الهزائم الثلاث كانت بهوامش ضئيلة، مرتين في الدقائق الأخيرة حصل الفريقان على ركلة جزاء، وفي المرتين كان يجب على تقنية الفيديو إلغاء القرار، لكن فقط الركلة التي حصلنا عليها تم إلغاؤها، لذلك الهوامش صغيرة، لكن كما أقول دائما لا يجب أن نعتمد على مثل هذه الهوامش".

وأضاف "النتائج لا تكذب، إذا خسرت 3 مباريات متتالية فعليك أن تتحسن، نحن على دراية بذلك وعلينا أن نرد".

وتابع "الآن بعد أن قضى 5-6 أسابيع من التحضير قبل الموسم أصبح ألكسندر إيزاك قريبا من المستوى البدني الذي يجب أن يكون عليه، من الآن فصاعدا يمكننا الحكم عليه بشكل عادل".

وواصل "لم نصنع العديد من الفرص مثل الموسم الماضي وهناك سبب لذلك وهو أسلوب لعب الخصم، وعلينا أن نجد حلولا لذلك، أول حل هو ألا نستقبل العديد من الأهداف كما فعلنا، إذا سجل الفريق الآخر هدفا أو اثنين، فعلينا أن نسجل ثلاثة".

وأكمل "في النصف الأول من الموسم الماضي كنا نسجل هذه الأهداف غالبا من تألق فردي من أحد ثلاثي الهجوم، وفي النصف الثاني اعتمدنا على الكرات الثابتة ضد الكتل الدفاعية المنخفضة، هذا الموسم لم نحصل على تلك اللحظات الخاصة أو الفردية ولم نسجل من الكرات الثابتة".

واستمر "من الواضح أن استقبال 4 أهداف من كرات ثابتة هو عدد كبير جدا لفريق يريد المنافسة".

وعن أهمية مباراة مانشستر يونايتد "أتطلع لكل مباراة في الدوري الإنجليزي، لكن ربما أكثر قليلا للقاء مانشستر يونايتد لأنه مميز، نعلم أنها المباراة التي ربما تتم مشاهدتها أكثر من غيرها حول العالم، إنها مباراة يجب أن نظهر فيها بأفضل مستوى لنا، لأن في رأيي، يونايتد قدم بداية موسم أفضل مما يشير إليه ترتيب الدوري".

وكشف "إذا قارنا أنفسنا بالموسم الماضي، فنحن لا نصنع العديد من الفرص كما فعلنا في بداية الموسم الماضي. لكننا لا زلنا الفريق الذي يصنع أعلى معدل فرص تسجيل متوقعة وعدد تسديدات على المرمى من اللعب المفتوح، لكننا نستقبل العديد من الأهداف".

وأنهى حديثه قائلا: "ما يعجبني في اللاعبين الكبار هو أنهم لا يغيرون شيئا إذا فازوا في 3 مباريات متتالية، لا يظنون أنهم أفضل من الجميع، يستعدون لكل مباراة بنفس الطريقة سواء فازوا أو خسروا، لكن العالم الخارجي يركز كثيرا على النتائج، ونحن كذلك، لا ننكر الأمر".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز العاشر بـ 10 نقاط.

وخسر ليفربول المباريات الـ 3 الأخيرة قبل التوقف الدولي أمام كريستال بالاس وجالاتاسراي وتشيلسي.

