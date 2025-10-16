تحت الأمطار الغزيرة.. الأهلي يخوض مرانه الأول في بوروندي

الخميس، 16 أكتوبر 2025 - 22:27

كتب : FilGoal

عمر كمال مع محمد علي بن رمضان - مران الأهلي

خاض النادي الأهلي مرانه الأول في بوروندي استعدادا لمواجهة إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الفريق البوروندي الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة (الثالثة بتوقيت بوروندي) يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من البطولة الإفريقية.

أقيم مران الأهلي الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد بوجامبورا الدولي والذي تم افتتاحه في شهر يوليو الماضي

وشهد المران هطول أمطار شديدة مع دوي أصوات الرعد.

وبدأ المران بفترة إعداد بدني قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية والتدريبات التخصصية استعدادًا للمباراة.

ووصلت بعثة الأهلي إلى بوروندي عصر اليوم الخميس، على متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت ما يقرب من ٦ ساعات.

ويترأس محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي، بعثة الفريق المتجهة في بوروندي.

وشهدت قائمة يس توروب الأولى تواجد أحمد عابدين ومحمد عبد الله ثنائي منتخب الشباب.

كما شهدت عودة محمد شكري الظهير الأيسر بعد التعافي من الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي المتجهة إلى بوروندي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا.

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد شكري - مصطفى العش - أحمد عابدين - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أشرف بنشرقي - أحمد عبد القادر - محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد سيد "زيزو" - طاهر محمد - محمد عبد الله.

الهجوم: محمد شريف - نيتس جراديشار.

May be an image of American football, football and text

May be an image of football, American football and text

May be an image of American football, football and text

May be an image of football, American football and studded shoes

May be an image of American football, football and text

ويستعد الأهلي لبدء مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة أيجل نوار البوروندي يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ 32.

وظهر يس توروب رفقة ثلاثة من مساعديه بمران الأهلي اليوم الأربعاء.

ويخلف توروب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي أقيل قبل أسابيع.

وذلك بعد أن تولي عماد النحاس مهمة تدريب الفريق مؤقتا.

وخاض صاحب الـ55 عاما آخر تجاربه التدريبية مع نادي أوجسبورج الألماني.

وقاد توروب أوجسبورج في الفترة من 15 أكتوبر 2023 حتى 23 مايو 2025.

وخاض توروب مع النادي الألماني 65 مباراة فاز في 23 وتعادل في 17 وخسر 25 مباراة.

May be an image of American football, football and text that says

May be an image of American football, football and studded shoes

May be an image of American football, football and text

May be an image of football, American football and text

May be an image of American football, football and text

الأهلي إيجل نوار دوري أبطال إفريقيا
