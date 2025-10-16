أعمال شغب وإطلاق نار في ملعب مباراة الشرطة الكيني والهلال السوداني

الخميس، 16 أكتوبر 2025 - 20:57

كتب : FilGoal

ملعب كينيا

تشهد مباراة الشرطة الكيني أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا أزمة بسبب أعمال الشغب التي تشهدها كينيا.

وشهد ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي فوضى وإطلاق قوات الأمن النار خلال تشييع زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينجا في الملعب الذي كان مقررًا أن تُقام عليه المباراة.

وأصدر نادي الشرطة الكيني بيانا جاء فيه "بناء على توجيات الحكومة بشأن استضافة الملعب لمراسم تأبين رئيس الوزراء الكيني رايلا أودينجا الراحل، نود إبلاغ الرأي العام بأن النادي بإشراف من الاتحاد الكيني يسعى لاختيار ملعب معتمد من الاتحاد الإفريقي لإقامة مباراة دوري أبطال إفريقيا أمام الهلال".

وكشف بيان النادي الكيني عن إعلان المستجدات لاحقا فور صدور توجيهات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يستضيف الشرطة الكيني منافسه الهلال السوداني في تمام الثالثة عصر الجمعة في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونقل نادي الهلال عبر صفحته الرسمية تصريحات لـ حسن علي عيسى الأمين العام لنادي الهلال السوداني: "نحن في حالة تواصل مستمر مع بعثة الفريق منذ وصولها نيروبي، وكافة أفراد البعثة بخير".

وأضاف "نتابع تطورات الأحداث الأمنية في العاصمة الكينية".

وتابع "خاطبنا كاف بشأن الأحداث الجارية، وقام مراقب المباراة بتضمين كافة الملاحظات التي تقدم بها الهلال في تقريره للجنة المسابقات".

وأكد الهلال السوداني رفض طلب نظيره الكيني "رفضنا طلب نادي الشرطة الكيني بتأجيل المباراة حتى 18 أكتوبر وأن تقام في ملعب آخر".

وأتم الأمين العام لنادي الهلال السودان "البعثة ستتوجه إلى بنغازي بطائرة خاصة مساء الغد ولا مجال لتأجيل الرحلة".

