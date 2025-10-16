الأكثر فوزا بـ لاعب الموسم.. إيفرتون يعلن تجديد عقد بيكفورد حتى 2029

أعلن نادي إيفرتون تجديد تعاقد جوردان بيكفورد حارس مرمى الفريق لمدة 4 سنوات.

ويستمر بيكفورد حارسا لمرمى إيفرتون حتى 2029.

وشارك بيكفورد في 326 مباراة إيفرتون منذ انضمامه إلى الفريق قادما من سندرلاند في صيف 2017.

ويعد بيكفورد حارس المرمى الأساسي لمنتخب إنجلترا، حيث شارك في 80 مباراة دولية مع منتخب الأسود الثلاثة.

ونجح بيكفورد في الحفاظ على شباكه نظيفه مع المنتخب الإنجليزي لـ9 مباريات متتالية، ولمدة عام كامل.

ويعود آخر مرة اهتزت فيها شباك المنتخب الإنجليزي أثناء وجود بيكفورد أساسيا إلى يوم 10 أكتوبر 2024 أمام اليونان في دوري الأمم الأوروبية.

وقال بيكفورد لموقع إيفرتون بعد تجديد تعاقد: "سعيد للغاية بتمديد تعاقدي لعامين إضافيين، أي 4 سنوات إجمالا، أنا في قمة السعادة، وهذا يمنحني فرصة لبناء تاريخ لنفسي هنا، والتقدم مع النادي إلى حيث نطمح".

وأكمل "إيفرتون نادي مميز بالنسبة لي، منذ أن جئت من سندرلاند في صغري، كانت فترة مميزة لي ولعائلتي".

وأضاف "أعتقد أن الجميع لاحظوا التغييرات التي طرأت عليّ وتطوري مع مرور الوقت.".

وأتم "مازلت ذلك الشاب الذي يحرص على إبعاد الكرة عن المرمى، إيفرتون هو من ساعدني على التطور، كما بذلت جهدًا كبيرًا."

ويستعد إيفرتون لحلوله ضيفا على مانشستر سيتي الساعة الخامسة مساء السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وحصل بيكفورد على جائزة لاعب الموسم في النادي 4 مرات، أعوام 2017/18 و3 مرات متتالية بين 2021/22 و2023/24، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ النادي.

وأتم بيكفورد "أعتقد أن الأيام الصعبة قد ولت، لقد جاء الملاك الجدد وأظهروا أنهم يريدون دفعنا إلى الأمام، وأظهر المدير الفني ذلك أيضًا منذ أن جاء، لقد بدأنا بداية جيدة، ونريد مواصلة هذا الزخم وإعادة نادي إيفرتون لكرة القدم إلى مستوى المنافسين الأوروبيين، نعلم أن الأمر صعب، لكنها رحلة نرغب في خوضها، وهي تتطلب جهدًا كبيرًا من جانبنا كنادي."