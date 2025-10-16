هايترز: عودة عمر مرموش لتدريبات مانشستر سيتي

الخميس، 16 أكتوبر 2025 - 19:16

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

عاد النجم المصري عمر مرموش لتدريبات فريقه مانشستر سيتي بعد تعافيه من الإصابة.

وكشفت وكالة هايترز البريطانية، عن عودة الثنائي عمر مرموش والجزائري ريان آيت نوري للتدريبات بعد تعافيهما.

وغاب مرموش عن الملاعب منذ إصابته في الركبة أثناء مشاركته مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر.

وذكرت هايترز أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي كان يأمل في عودة مرموش قبل فترة التوقف الدولي في أكتوبر لمواجهة برينتفورد، ولكن لم يكتمل شفاء اللاعب.

وبات مرموش جاهزًا لمواجهة مانشستر سيتي أمام إيفرتون المقررة الخامسة مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الاتحاد.

ولعب عمر مرموش هذا الموسم 3 مباريات في الدوري بإجمالي لعب 150 دقيقة، ساهم خلالهم في هدف وحيد.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، بالفوز في 4 مباريات والتعادل في مواجهة واحدة، وخسارة مباراتين.

كما غاب ريان آيت نوري منذ توقف سبتمبر بسبب إصابة في الكاحل، قبل عودته بصحبة مرموش.

وعاد إرلينج هالاند لتدريبات فريقه بعد المشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم، فيما غاب الإسباني رودري.

ولم يشارك رودري سوى في 22 دقيقة أمام برينتفورد قبل أن يخرج للإصابة.

كما غاب عبد القادر خوسانوف عن تدريبات فريقه بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل في مواجهة أرسنال التي انتهت بالتعادل 1-1، في أواخر سبتمبر الماضي.

مانشستر سيتي عمر مرموش
