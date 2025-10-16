نهضة بركان يصل القاهرة لمواجهة بيراميدز في السوبر الإفريقي

الخميس، 16 أكتوبر 2025 - 19:02

كتب : FilGoal

نهضة بركان

وصلت بعثة فريق نهضة بركان المغربي إلى القاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز.

ويواجه نهضة بركان فريق بيراميدز الثامنة مساء يوم السبت 18 أكتوبر على استاد الدفاع الجوي في كأس السوبر الإفريقي.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

أما نهضة بركان فيشارك للمرة الثالثة وكان قد سبق له التتويج باللقب مرة واحدة عام 2022.

ويقام السوبر الإفريقي للمرة الخامسة بين فريق مصري أمام منافس مغربي. وتتفوق الأندية المصرية على منافسيها من المغرب في السوبر الإفريقي بالعلامة الكاملة.

وبشكل عام توجت الأندية المصرية باللقب 13 مرة مقابل 5 ألقاب فقط للأندية المغربية.

ويدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة السوداني محمود إسماعيل، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله، والمساعد الثاني الكيني جيلبيرت شيرويه.

ويتواجد الحكم الرابع عبد العزيز بوه من موريتانيا، وحكم الفيديو دانيل لاريا من غانا، ومعاونيه توم أبو نجيل من جنوب إفريقيا، وستيفين أونيانجو من كينيا.

ويراقب المباراة الغاني رانسفورد آبي، ومراقب الحكام رينيه دانيل من الكونغو، والمنسق العام عصام شعبان من السودان، والمنسق الأمني للمباراة، أوكي أوبي من نيجيريا، ومساعد المنسق العام المعتز بالله داشراوي من تونس.

بيراميدز نهضة بركان السوبر الإفريقي
