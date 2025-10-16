سكاي: روما يقترب من ضم مهاجم مانشستر يونايتد
الخميس، 16 أكتوبر 2025 - 13:34
كتب : FilGoal
بات نادي روما قريبا من ضم المهاجم الهولندي جوشوا زيركيزي لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.
ويرغب روما في ضم زيركيزي بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وبحسب سكاي إيطاليا فإن روما اقترب من ضم زيكيزي حنى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.
وأوضحت التقارير ذاتها أن روما سيضع بند في تعاقده مع زيركيزي يمنحه أولوية الشراء من مانشستر يونايتد.
وسبق لزيركيزي التألق في الدوري الإيطالي بقميص بولونيا الذي انتقل منه لمانشستر يونايتد.
وبات فرصة زيركيزي في المشاركة مع مانشستر يونايتد في ظل الاعتماد على الثنائي ماتيوس كونيا ومبومو.
المهاجم صاحب الـ24 عاما لعب 4 مباريات فقط مع مانشستر يونايتد هذا الموسم.
وبشكل عام خاص زيركيزي مع الشياطين الحمر في 53 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 3.
نرشح لكم
الأكثر فوزا بـ لاعب الموسم.. إيفرتون يعلن تجديد عقد بيكفورد حتى 2029 هايترز: عودة عمر مرموش لتدريبات مانشستر سيتي دوناروما: تجربة التدريب مع جوارديولا ساحرة وأفضل مما توقعت صلاح: أذكر نفسي يوميا من أين أتيت وما أنا عليه الآن إيقاف ماريسكا بعد احتفاله الجنوني أمام ليفربول إنتر ينافس ليفربول على ضم جيهي من كريستال بالاس أجندة سيتي حتى توقف نوفمبر.. 7 مباريات في 22 يوما لـ مرموش قبل العودة لمنتخب مصر أجندة ليفربول حتى توقف نوفمبر.. 7 مباريات في 3 أسابيع لـ صلاح قبل العودة لمنتخب مصر