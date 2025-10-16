سكاي: روما يقترب من ضم مهاجم مانشستر يونايتد

الخميس، 16 أكتوبر 2025 - 13:34

كتب : FilGoal

جوشوا زيركيزي - مانشستر يونايتد ضد إيفرتون

بات نادي روما قريبا من ضم المهاجم الهولندي جوشوا زيركيزي لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويرغب روما في ضم زيركيزي بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب سكاي إيطاليا فإن روما اقترب من ضم زيكيزي حنى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

وأوضحت التقارير ذاتها أن روما سيضع بند في تعاقده مع زيركيزي يمنحه أولوية الشراء من مانشستر يونايتد.

وسبق لزيركيزي التألق في الدوري الإيطالي بقميص بولونيا الذي انتقل منه لمانشستر يونايتد.

وبات فرصة زيركيزي في المشاركة مع مانشستر يونايتد في ظل الاعتماد على الثنائي ماتيوس كونيا ومبومو.

المهاجم صاحب الـ24 عاما لعب 4 مباريات فقط مع مانشستر يونايتد هذا الموسم.

وبشكل عام خاص زيركيزي مع الشياطين الحمر في 53 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 3.

