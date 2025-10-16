دوناروما: تجربة التدريب مع جوارديولا ساحرة وأفضل مما توقعت

أعرب جيانلويجي دوناروما حارس مانشستر سيتي عن إعجابه بالعمل تحت قيادة بيب جوارديولا، مؤكدًا أن تجربته في الفريق الإنجليزي أفضل مما كان يتوقع.

وانضم دوناروما إلى مانشستر سيتي هذا الصيف قادما من باريس سان جيرمان.

وقال دوناروما في حوار مع صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت: "أشعر وكأنني في بيتي هنا. لقد أرادوني كثيرًا وجعلوني أشعر بأني مهم، والآن يعتبرونني واحدًا منهم".

وأضاف: "الاستماع إلى جوارديولا تجربة ساحرة، كنت أظن أنها ستكون رائعة، لكنها أفضل مما توقعت. أتمنى البقاء في مانشستر لأطول فترة ممكنة وتجربة فريدة".

وتحدث دوناروما عن الفروق بين الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي: "في إنجلترا يركضون من أول حتى آخر لحظة في المباراة. هذا مختلف عن أسلوبنا، لكنه لا يعني الأفضلية، مجرد اختلاف في النهج".

كما تطرق الحارس إلى المقارنة بين تدريبي جوارديولا وجينارو جاتوزو مدرب منتخب إيطاليا: "جاتوزو دائمًا معك في كل لحظة، يحب الحوار ويشرح كل شيء. أعاد لنا هوية جماعية قوية سريعًا".

ويستعد دوناروما للعودة مع مانشستر سيتي لمباريات الدوري الإنجليزي بعد انتهاء التوقف الدولي، في الوقت الذي قاد فيه منتخب إيطاليا لتحقيق انتصارات متتالية في تصفيات كأس العالم 2026، شملت الفوز على إستونيا 3-1 وإسرائيل 3-0.

ويأتي ذلك في إطار رحلة دوناروما مع الفريق بعد انتقاله من باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

