السوبر الإفريقي - حمزة الموساوي: نريد الثلاثية التاريخية مع نهضة بركان

الخميس، 16 أكتوبر 2025 - 12:43

كتب : FilGoal

حمزة الموساوي - نهضة بركان

الموساوي حمزة

النادي : نهضة بركان

نهضة بركان

عبّر حمزة الموساوي قائد نهضة بركان عن رغبته في قيادة فريقه لتحقيق لقب السوبر الإفريقي 2025 على حساب بيراميدز، سعيا لكتابة ثلاثية تاريخية بعد الفوز بالدوري المغربي والكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي.

أخبار متعلقة:
ويواجه نهضة بركان فريق بيراميدز يوم السبت 18 أكتوبر على استاد الدفاع الجوي في كأس السوبر الإفريقي.

وقال الموساوي في تصريحات عبر موقع الاتحاد الإفريقي: "التحضيرات تسير بشكل جيد، الأجواء إيجابية، وكل اللاعبين في تركيز كامل قبل المباراة. هدفنا واضح وهو العودة بالكأس إلى المغرب".

وأضاف "نحترم بيراميدز فهو من أفضل فرق القارة، لكننا أيضا من كبار إفريقيا، ولدينا الخبرة الكافية لخوض مثل هذه المباريات".

وأشار الظهير الأيسر إلى أن "نهائي السوبر يُحسم بالتفاصيل الصغيرة، الفريق الأكثر التزاما وتركيزا سيكون الأقرب للتتويج".

وتابع "اللعب في مصر يمنحنا دافعا إضافيا، اعتدنا مواجهة الفرق المصرية في النهائيات، وسنسعى لإسعاد جماهيرنا مجددا".

وعن سر نجاح الفريق في السنوات الأخيرة قال الموساوي: "الاستقرار والعمل الجاد هما مفتاح كل ما وصلنا إليه، فالنادي لديه مشروع واضح وإدارة ملتزمة ولاعبون يقاتلون في كل مباراة".

وأكمل "حققنا لقب الدوري والكونفدرالية، والآن هدفنا إضافة السوبر الإفريقي لإكمال الثلاثية التاريخية. لا يوجد أجمل من بداية الموسم بلقب قاري".

واختتم قائد نهضة بركان تصريحاته قائلا: "نعد جماهيرنا بأننا سنقاتل في القاهرة من أجل رفع الكأس وإسعاد كل المغاربة".

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

أما نهضة بركان فيشارك للمرة الثالثة وكان قد سبق له التتويج باللقب مرة واحدة عام 2022.

ويقام السوبر الإفريقي للمرة الخامسة بين فريق مصري أمام منافس مغربي. وتتفوق الأندية المصرية على منافسيها من المغرب في السوبر الإفريقي بالعلامة الكاملة.

وبشكل عام توجت الأندية المصرية باللقب 13 مرة مقابل 5 ألقاب فقط للأندية المغربية.

السوبر الإفريقي نهضة بركان الموساوي
