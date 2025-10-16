السوبر الإفريقي - علي جبر: طموحنا لا حدود له.. ونريد رفع الكأس في مصر

الخميس، 16 أكتوبر 2025 - 12:15

كتب : FilGoal

بيراميدز - فيوتشر - علي جبر

علي جبر

النادي : بيراميدز

بيراميدز

يؤمن علي جبر قائد بيراميدز بهدف فريقه وهو التتويج بكأس السوبر الإفريقي عندما يواجه نهضة بركان المغربي يوم السبت 18 أكتوبر الجاري في القاهرة.

أخبار متعلقة:
السوبر الإفريقي - بيراميدز لكتابة اسمه بين المصريين المتوجين.. وتفوق كامل ضد الأندية المغربية بيراميدز يعلن سفر رمضان صبحي وأسامة جلال إلى ألمانيا للعلاج أجندة بيراميدز حتى توقف نوفمبر.. 7 مباريات في 4 بطولات بينهم لقبين أجندة الزمالك حتى توقف نوفمبر.. 6 مباريات بينهم بيراميدز في السوبر

ويستضيف استاد الدفاع الجوي مباراة كأس السوبر الإفريقي بين بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا ونهضة بركان بطل الكونفدرالية.

وقال جبر في تصريحات لموقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف): "مدربنا كرونوسلاف يوريتش يُحضّر الفريق بعناية شديدة، اللاعبون في حالة تركيز تام رغم تزامن المباراة مع فترة التوقف الدولي".

وأضاف: "نعرف أن نهضة بركان من أقوى فرق إفريقيا، منظمون ويمتلكون خبرة كبيرة، لكن هدفنا واضح، وهو الفوز وحصد لقبنا القاري الثاني".

وعن إقامة المباراة في القاهرة، أوضح قائد بيراميدز: "اللعب على أرضنا مميز، لكن الفرص متساوية، فنهضة بركان معتاد على المباريات الصعبة ويملك لاعبين مميزين، ومع ذلك تركيزنا كله منصب على أنفسنا وعلى الفوز فقط".

وتحدث جبر عن فوز بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة قائلا: "اللقب كان إنجازا كبيرا منحنا ثقة هائلة، هذا النادي بُني للمنافسة على كل بطولة، وطموحنا هو الاستمرار في الفوز، والسوبر الإفريقي هو هدفنا المقبل".

وتابع: "نحترم نهضة بركان بصفته بطل الكونفدرالية، المباراة ستكون متوازنة، لكننا أبطال إفريقيا وطموحنا بلا حدود، نريد الاحتفال باللقب في القاهرة".

واختتم جبر تصريحاته: "في النهائيات التفاصيل الصغيرة هي من تحسم، يجب أن نقاتل على كل كرة ونبقى في قمة التركيز طوال المباراة، الأهم ألا نرتكب أخطاء لأن التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق".

ويواجه بيراميدز فريق نهضة بركان المغربي يوم السبت 18 أكتوبر في القاهرة، في مباراة كأس السوبر الإفريقي، بعد أن توّج الفريق المصري بدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بينما يدخل بطل المغرب المواجهة بصفته حامل لقب الكونفدرالية.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

أما نهضة بركان فيشارك للمرة الثالثة وكان قد سبق له التتويج باللقب مرة واحدة عام 2022.

ويقام السوبر الإفريقي للمرة الخامسة بين فريق مصري أمام منافس مغربي.

وتتفوق الأندية المصرية على منافسيها من المغرب في السوبر الإفريقي بالعلامة الكاملة. فبشكل عام توجت الأندية المصرية باللقب 13 مرة مقابل 5 ألقاب فقط للأندية المغربية.

بيراميدز علي جبر السوبر الإفريقي
نرشح لكم
السوبر الإفريقي - حمزة الموساوي: نريد الثلاثية التاريخية مع نهضة بركان مدرب شباب المغرب: التأهل لنهائي كأس العالم نتيجة مشروع بدأ منذ 3 سنوات كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة بعثة الأهلي تطير إلى بوروندي لبدء مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا كأس العالم للشباب - بعد غياب 18 عاما.. الأرجنتين تتأهل لمواجهة المغرب في النهائي المغرب إلى نهائي كأس العالم للشباب انتهت كأس العالم للشباب - المغرب (1) 5-4 (1) فرنسا.. أسود أطلس إلى النهااااائي القائمة الأولى لـ توروب.. ثنائي منتخب الشباب في رحلة بوروندي وضم شكري
أخر الأخبار
مرتجي: ياسين منصور مكسب لـ الأهلي.. وندرس إنشاء فروع في المحافظات 7 دقيقة | الدوري المصري
فيريرا: رئيس الزمالك أبلغني أن النتائج جيدة وفقا للظروف.. والأهرامات لم تبنى في يوم 7 دقيقة | الدوري المصري
البرازيل تواجه السنغال وتونس وديا 39 دقيقة | أمريكا
ماركا: برشلونة يؤجل حسم تجديد عقد ليفاندوفسكي 41 دقيقة | الدوري الإسباني
أيمن حسين: نعتذر لجماهير العراق على عدم التأهل المباشر لكأس العالم ساعة | الوطن العربي
سكاي: روما يقترب من ضم مهاجم مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
دوناروما: تجربة التدريب مع جوارديولا ساحرة وأفضل مما توقعت ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: الاتحاد الإيطالي يدرس تأجيل جولة في الدوري لدعم المنتخب قبل ملحق المونديال 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 2 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515319/السوبر-الإفريقي-علي-جبر-طموحنا-لا-حدود-له-ونريد-رفع-الكأس-في-مصر