السوبر الإفريقي - علي جبر: طموحنا لا حدود له.. ونريد رفع الكأس في مصر

علي جبر النادي : بيراميدز بيراميدز

يؤمن علي جبر قائد بيراميدز بهدف فريقه وهو التتويج بكأس السوبر الإفريقي عندما يواجه نهضة بركان المغربي يوم السبت 18 أكتوبر الجاري في القاهرة.

ويستضيف استاد الدفاع الجوي مباراة كأس السوبر الإفريقي بين بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا ونهضة بركان بطل الكونفدرالية.

وقال جبر في تصريحات لموقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف): "مدربنا كرونوسلاف يوريتش يُحضّر الفريق بعناية شديدة، اللاعبون في حالة تركيز تام رغم تزامن المباراة مع فترة التوقف الدولي".

وأضاف: "نعرف أن نهضة بركان من أقوى فرق إفريقيا، منظمون ويمتلكون خبرة كبيرة، لكن هدفنا واضح، وهو الفوز وحصد لقبنا القاري الثاني".

وعن إقامة المباراة في القاهرة، أوضح قائد بيراميدز: "اللعب على أرضنا مميز، لكن الفرص متساوية، فنهضة بركان معتاد على المباريات الصعبة ويملك لاعبين مميزين، ومع ذلك تركيزنا كله منصب على أنفسنا وعلى الفوز فقط".

وتحدث جبر عن فوز بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة قائلا: "اللقب كان إنجازا كبيرا منحنا ثقة هائلة، هذا النادي بُني للمنافسة على كل بطولة، وطموحنا هو الاستمرار في الفوز، والسوبر الإفريقي هو هدفنا المقبل".

وتابع: "نحترم نهضة بركان بصفته بطل الكونفدرالية، المباراة ستكون متوازنة، لكننا أبطال إفريقيا وطموحنا بلا حدود، نريد الاحتفال باللقب في القاهرة".

واختتم جبر تصريحاته: "في النهائيات التفاصيل الصغيرة هي من تحسم، يجب أن نقاتل على كل كرة ونبقى في قمة التركيز طوال المباراة، الأهم ألا نرتكب أخطاء لأن التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق".

ويواجه بيراميدز فريق نهضة بركان المغربي يوم السبت 18 أكتوبر في القاهرة، في مباراة كأس السوبر الإفريقي، بعد أن توّج الفريق المصري بدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بينما يدخل بطل المغرب المواجهة بصفته حامل لقب الكونفدرالية.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

أما نهضة بركان فيشارك للمرة الثالثة وكان قد سبق له التتويج باللقب مرة واحدة عام 2022.

ويقام السوبر الإفريقي للمرة الخامسة بين فريق مصري أمام منافس مغربي.

وتتفوق الأندية المصرية على منافسيها من المغرب في السوبر الإفريقي بالعلامة الكاملة. فبشكل عام توجت الأندية المصرية باللقب 13 مرة مقابل 5 ألقاب فقط للأندية المغربية.