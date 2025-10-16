مدرب شباب المغرب: التأهل لنهائي كأس العالم نتيجة مشروع بدأ منذ 3 سنوات

عبّر محمد وهبي مدرب منتخب المغرب للشباب عن فخره بلاعبيه بعد التأهل التاريخي إلى نهائي كأس العالم تحت 20 عاما المقامة في تشيلي.

وقال وهبي في تصريحات عقب الفوز على فرنسا: "عملنا لمدة ثلاث سنوات بشكل جاد، رغم المجهود الكبير والعياء، اللاعبون كانوا يطلبون مني أن يبقوا في أرض الميدان، ومن على الدكة مستعد لتقديم كل شيء، نحن نريد الكأس".

وأضاف مدرب "أشبال الأطلس" أن التأهل لم يكن صدفة، بل نتيجة مشروع بدأ منذ ثلاث سنوات لتكوين جيل قادر على تشريف الكرة المغربية قاريا وعالميا.

وأشاد وهبي بالروح الجماعية للاعبين قائلا: "كل لاعب، سواء داخل الميدان أو على دكة البدلاء، يشعر أنه جزء من هذه الملحمة".

وأوضح "اللاعبون تجاوزوا حدود التعب وبذلوا كل ما لديهم من أجل إسعاد الجماهير المغربية".

واختتم وهبي تصريحاته: "نحترم خصمنا في النهائي، لكننا جئنا إلى تشيلي من أجل هدف واحد.. رفع الكأس وإسعاد الشعب المغربي".

ويواجه منتخب المغرب نظيره منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب المقامة بتشيلي فجر يوم الإثنين المقبل.

وفاز المنتخب المغربي للشباب على نظيره الفرنسي في نصف النهائي بضربات الترجيح بنتيجة (5-4) بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وتأهل المنتخب المغربي إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وبات المنتخب المغربي ثاني منتخب عربي يتأهل لنهائي كأس العالم للشباب بعد المنتخب القطري الذي خسر نهائي بطولة 1981 أمام ألمانيا الغربية بنتيجة 4 - 0 قطر.

كما يعد المغرب ثالث منتخب إفريقي يصل للمباراة النهائية بعد نيجيريا "مرتين" وغانا "3 مرات.

ولم ينجح سوى المنتخب الغاني في التتويج بلقب كأس العالم للاندية من قبل عام 2009 في مصر.

ويتواجد فريق إفريقي في المباراة النهائية للمرة السادسة.