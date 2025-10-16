كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة

الخميس، 16 أكتوبر 2025 - 10:46

كتب : FilGoal

ياسر الزابيري - المغرب

يواجه منتخب المغرب نظيره الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

أخبار متعلقة:
كأس العالم للشباب - بعد غياب 18 عاما.. الأرجنتين تتأهل لمواجهة المغرب في النهائي المغرب إلى نهائي كأس العالم للشباب ميسي يختار أفضل 10 مواهب شابة في العالم “غياب يامال” طريق المغرب نحو نهائي كأس العالم للشباب

وفاز المنتخب المغربي للشباب على نظيره الفرنسي في نصف النهائي بضربات الترجيح بنتيجة (5-4) بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

بينما تغلب منتخب الأرجنتين على كولومبيا بصعوبة بهدف دون مقابل في مباراة نصف النهائي.

موعد نهائي كأس العالم للشباب والقناة الناقلة

يواجه منتخب المغرب نظيره منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب المقامة بتشيلي.

وتقام المباراة فجر يوم الإثنين الموافق 20 أكتوبر الجاري.

وينطلق اللقاء في تمام الثانية فجر يوم الإثنين.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

ويعتبر منتخب الأرجنتين هو البطل التاريخي لكأس العالم للشباب بعد الفوز باللقب ست مرات آخرها عام 2007.

وحقق منتخب الأرجنتين كأس العالم للشباب 6 مرات بينما خسر النهائي مرة واحدة كانت في 1983.

وتأهل المنتخب المغربي إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وبات المنتخب المغربي ثاني منتخب عربي يتأهل لنهائي كأس العالم للشباب بعد المنتخب القطري الذي خسر نهائي بطولة 1981 أمام ألمانيا الغربية بنتيجة 4 - 0 قطر.

كما يعد المغرب ثالث منتخب إفريقي يصل للمباراة النهائية بعد نيجيريا "مرتين" وغانا "3 مرات.

ولم ينجح سوى المنتخب الغاني في التتويج بلقب كأس العالم للاندية من قبل عام 2009 في مصر.

ويتواجد فريق إفريقي في المباراة النهائية للمرة السادسة

كأس العالم للشباب الأرجنتين المغرب
نرشح لكم
السوبر الإفريقي - حمزة الموساوي: نريد الثلاثية التاريخية مع نهضة بركان السوبر الإفريقي - علي جبر: طموحنا لا حدود له.. ونريد رفع الكأس في مصر مدرب شباب المغرب: التأهل لنهائي كأس العالم نتيجة مشروع بدأ منذ 3 سنوات بعثة الأهلي تطير إلى بوروندي لبدء مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا كأس العالم للشباب - بعد غياب 18 عاما.. الأرجنتين تتأهل لمواجهة المغرب في النهائي المغرب إلى نهائي كأس العالم للشباب انتهت كأس العالم للشباب - المغرب (1) 5-4 (1) فرنسا.. أسود أطلس إلى النهااااائي القائمة الأولى لـ توروب.. ثنائي منتخب الشباب في رحلة بوروندي وضم شكري
أخر الأخبار
دوناروما: تجربة التدريب مع جوارديولا ساحرة وأفضل مما توقعت دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: الاتحاد الإيطالي يدرس تأجيل جولة في الدوري لدعم المنتخب قبل ملحق المونديال 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
آس: قلق في ريال مدريد بشأن جاهزية هاوسن قبل الكلاسيكو 34 دقيقة | الدوري الإسباني
قائد منتخب قطر: أتبرع بالمساهمة ببناء مدرسة وصالة رياضية في تعمير غزة 44 دقيقة | الوطن العربي
السوبر الإفريقي - حمزة الموساوي: نريد الثلاثية التاريخية مع نهضة بركان 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
السوبر الإفريقي - علي جبر: طموحنا لا حدود له.. ونريد رفع الكأس في مصر ساعة | الكرة الإفريقية
مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: قدمنا شكوى ضد بلوزداد للحصول على مستحقات بن حمودة ساعة | الكرة المصرية
اسكواش - كريم عبد الجواد يتوج بلقب سيليكون فالي ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 2 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 3 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان 4 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة
/articles/515311/كأس-العالم-للشباب-موعد-مباراة-المغرب-ضد-الأرجنتين-في-النهائي-والقناة-الناقلة