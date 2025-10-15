انتهت كأس العالم للشباب - المغرب (1) 5-4 (1) فرنسا.. أسود أطلس إلى النهااااائي

يواجه منتخب المغرب نظيره الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما والمقامة في تشيلي.

ويسعى منتخب المغرب لتحقيق إنجاز بالتأهل إلى النهائي ليصبح ثاني فريق عربي يصل إلى ذلك.

تأهل أسود أطلس إلى النهااااائي

الركلة السادسة: بيار يسجل للمغرب - مصباحي يتصدى (5-4)

الركلة الخامسة: الحداد يسجل للمغرب - دابو يسجل لفرنسا (4-4)

الركلة الرابعة: حموني يهدر للمغرب - بيرناردو يتعادل لفرنسا (3-3)

الركلة الثالثة: زابيري يسجل للمغرب - زيدان يسجل لفرنسا (3-2)

الركلة الثانية: إلياس يسجل للمغرب - بيوكو يهدر لفرنسا (2-1)

الركلة الأولى: البحراوي يسجل للمغرب - ميتشال يسجل لفرنسا (1-1)

ركلات الترجيح

ق116 القائم الأيمن للمغرب يمنع هدف فرنسا القاتل بعد خطأ فادح من حارس أسود أطلس

الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

ق103 محاولة من فرنسا لكن بجوار القائم

الشوط الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي واللجوء لشوطين إضافيين

ق91 تصدي إعجازي من أولميتا حارس مرمى فرنسا

ق73 حكم اللقاء يرفض طلب مدرب المغرب باحتساب ركلة جزاء

ق71 هدف محقق يضيع من المغرب

ق 64: تبديل اضطراري بخروج الحارس يانيس بن شاوش للإصابة ونزول إبراهيم جوميز بدلا منه.

ق 59: هدف التعادل للمنتخب الفرنسي بعد متابعة مهاجم الديوك لوكاس ميشيل كرة عرضية ليسددها في الشباك.

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 حارس المغرب يواصل التألق ويمنع التعادل

ق42 حارس مرمى المغرب يتألق من جديد

ق32 جووووول زابيري يسجل من ركلة جزاء

ق30 ركلة جزاء للمغرب بعد طلب مدرب أسود أطلس

ق29 مدرب المغرب يطلب تحدي قرار الحكم ببطاقة خضراء لمراجعة الفيديو

ق13 تألق حارس مرمى المغرب وتحويلها لركنية

انطلاق المباراة