استراحة كأس العالم للشباب - المغرب (1)-(0) فرنسا.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 22:58

كتب : FilGoal

منتخب المغرب تحت 20 عاما - الشباب

يواجه منتخب المغرب نظيره الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما والمقامة في تشيلي.

ويسعى منتخب المغرب لتحقيق إنجاز بالتأهل إلى النهائي ليصبح ثاني فريق عربي يصل إلى ذلك.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

----------------

نهاية الشوط الأول

ق44 حارس المغرب يواصل التألق ويمنع التعادل

ق42 حارس مرمى المغرب يتألق من جديد

ق32 جووووول زابيري يسجل من ركلة جزاء

ق30 ركلة جزاء للمغرب بعد طلب مدرب أسود أطلس

ق29 مدرب المغرب يطلب تحدي قرار الحكم ببطاقة خضراء لمراجعة الفيديو

ق13 تألق حارس مرمى المغرب وتحويلها لركنية

انطلاق المباراة

كأس العالم للشباب منتخب المغرب
نرشح لكم
القائمة الأولى لـ توروب.. ثنائي منتخب الشباب في رحلة بوروندي وضم شكري خدمة في الجول - تذكرتي تطرح تذاكر مواجهة الزمالك أمام ديكيداها بالكونفدرالية مران الزمالك - انتظام الرباعي الدولي.. وتدريبات خاصة لمنسي والدباغ وكايد السوبر الإفريقي - بيراميدز لكتابة اسمه بين المصريين المتوجين.. وتفوق كامل ضد الأندية المغربية رغم التفوق على نقاط نيجيريا.. رئيس بوركينا فاسو يطالب "كاف" بتوضيحات بعد توديع بلاده لتصفيات كأس العالم لوكا زيدان يكشف شعوره بعد تمثيل الجزائر دوليا لأول مرة عودة الشامي بعد 9 أشهر.. المصري يطير إلى طرابلس لمواجهة الاتحاد في الكونفدرالية تصفيات كأس العالم - مواعيد مباريات الملحق الإفريقي.. وموقف الفائز
أخر الأخبار
"لتسريع اتخاذ القرار".. أوسكار يجتمع مع حكام الفيديو 11 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - انتصارات الأهلي والزمالك والاتحاد مستمرة مع انطلاق المجمعة الثانية لدوري المرتبط 30 دقيقة | رياضات أخرى
استراحة كأس العالم للشباب - المغرب (1)-(0) فرنسا.. نهاية الشوط الأول 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
قناة الأهلي: "تمسك أوجسبورج باستمرار محلل الأداء".. تغيير في جهاز يس توروب ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - بعد نهاية رحلة الأهلي.. أجوستي بوش يتولى قيادة بطل الدوري الإندونيسي ساعة | رياضات أخرى
صلاح: أذكر نفسي يوميا من أين أتيت وما أنا عليه الآن ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: "عقوبة قد تصل للسجن 3 أشهر".. تحويل فينيسيوس للمحاكمة بسبب عيد ميلاده ساعة | الدوري الإسباني
صحيفة اليوم: غياب كوكا عن مواجهة الهلال بسبب الإصابة ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 2 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 3 إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515300/استراحة-كأس-العالم-للشباب-المغرب-1-0-فرنسا-نهاية-الشوط-الأول