استراحة كأس العالم للشباب - المغرب (1)-(0) فرنسا.. نهاية الشوط الأول
الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 22:58
كتب : FilGoal
يواجه منتخب المغرب نظيره الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما والمقامة في تشيلي.
ويسعى منتخب المغرب لتحقيق إنجاز بالتأهل إلى النهائي ليصبح ثاني فريق عربي يصل إلى ذلك.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
----------------
نهاية الشوط الأول
ق44 حارس المغرب يواصل التألق ويمنع التعادل
ق42 حارس مرمى المغرب يتألق من جديد
ق32 جووووول زابيري يسجل من ركلة جزاء
ق30 ركلة جزاء للمغرب بعد طلب مدرب أسود أطلس
ق29 مدرب المغرب يطلب تحدي قرار الحكم ببطاقة خضراء لمراجعة الفيديو
ق13 تألق حارس مرمى المغرب وتحويلها لركنية
انطلاق المباراة
نرشح لكم
القائمة الأولى لـ توروب.. ثنائي منتخب الشباب في رحلة بوروندي وضم شكري خدمة في الجول - تذكرتي تطرح تذاكر مواجهة الزمالك أمام ديكيداها بالكونفدرالية مران الزمالك - انتظام الرباعي الدولي.. وتدريبات خاصة لمنسي والدباغ وكايد السوبر الإفريقي - بيراميدز لكتابة اسمه بين المصريين المتوجين.. وتفوق كامل ضد الأندية المغربية رغم التفوق على نقاط نيجيريا.. رئيس بوركينا فاسو يطالب "كاف" بتوضيحات بعد توديع بلاده لتصفيات كأس العالم لوكا زيدان يكشف شعوره بعد تمثيل الجزائر دوليا لأول مرة عودة الشامي بعد 9 أشهر.. المصري يطير إلى طرابلس لمواجهة الاتحاد في الكونفدرالية تصفيات كأس العالم - مواعيد مباريات الملحق الإفريقي.. وموقف الفائز