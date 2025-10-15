استراحة كأس العالم للشباب - المغرب (1)-(0) فرنسا.. نهاية الشوط الأول

يواجه منتخب المغرب نظيره الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما والمقامة في تشيلي.

ويسعى منتخب المغرب لتحقيق إنجاز بالتأهل إلى النهائي ليصبح ثاني فريق عربي يصل إلى ذلك.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

----------------

نهاية الشوط الأول

ق44 حارس المغرب يواصل التألق ويمنع التعادل

ق42 حارس مرمى المغرب يتألق من جديد

ق32 جووووول زابيري يسجل من ركلة جزاء

ق30 ركلة جزاء للمغرب بعد طلب مدرب أسود أطلس

ق29 مدرب المغرب يطلب تحدي قرار الحكم ببطاقة خضراء لمراجعة الفيديو

ق13 تألق حارس مرمى المغرب وتحويلها لركنية

انطلاق المباراة