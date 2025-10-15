صلاح: أذكر نفسي يوميا من أين أتيت وما أنا عليه الآن

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن أصعب اللحظات التي مر بها خلال مسيرته، وأكثر من دعمه للعب كرة القدم.

وقال صلاح في حوار عبر موقع ليفربول الرسمي ضمن مبادرة Play ON لدعم الفتيات لممارسة الرياضة: "بمجرد أن أخبرت والدي أنني أريد لعب الكرة، قام بدعمي وتشجيعي".

وكشف عن أصعب اللحظات في مسيرته "أتذكر عندما كنت صغيرًا، كان يجب أن أسافر يوميا للعب في القاهرة، 4 ساعات ونصف ذهابا ومثلهم في العودة، في هذا الوقت لم أكن ألعب مطلقا بشكل أساسي في النادي، كانت فترة شك في عقلي، وأتساءل لماذا أقوم بذلك".

وأكمل "ولهذا دائما أتحدث عن دعم والدي الكبير، لأنه شجعني، وطالبني بالاستمرار وعدم التفكير في ذلك الآن، وقال لي حاول ونرى ما سيحدث في النهاية

كما اختار صلاح رونالدو البرازيلي قدوة له في كرة القدم.

وبسؤاله عن كيف يمر من المباريات السيئة ليواصل تألقه، رد "أول شيء أفعله هو اللعب مع أطفالي، وأحاول أن أفصل عما حدث، ألا أرى الهاتف مطلقا، وعندنا نضجت تقبلت أن ذلك جزء من كرة القدم والحياة، وهذه الخبرة التي اكتسبتها".

وبعث قائد المنتخب المصري برسالة إلى أي فتاة ولاعبة تفكر في عدم لعب الكرة مجددا "أول شيء سأقوله لها، هذا طبيعي أن تفكر بهذه الطريقة، أنا فكرت بذلك، وأيضا فيرجل فان دايك ولاعبي الفريق وكل لاعب كرة كبير أيضا مرة بنفس الأمر".

وتابع "لهذا سأقول، إذا كنت تريدين الحصول على شيء فلن يكون سهلا، إذا كنت تحبين كرة القدم بالفعل فيجب أن تقبلي التحدي، وتتحركي للأمام وتعملي بجد، فسوف تؤتي ثمارها في النهاية".

وأضاف عن سبب استمرار حبه للكرة "مازلت أحب لعب الكرة، والتمتع بوقتي، ورؤية الناس سعداء عندما نلعب ونفوز، أنا لا أعتبر أي شيء أمرا مسلما به، أُذكر نفسي يوميا من أين أتيت وما أنا عليه الآن، إنه أمر كبير وعظيم، إنني ممتن لكل لحظة".

وأتم "عندما فزنا بالدوري الإنجليزي والفرحة التي شاهدناها في ذلك الوقت، كان أمر لا يصدق، ولهذا السبب أنا أحب كرة القدم ".

وقاد صلاح المنتخب المصري للتأهل لكأس العالم 2026 للمرة الثانية في مسيرته والرابعة في تاريخ مصر.

ولعب صلاح لأندية المقاولون العرب، وبازل السويسري، وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وتشيلسي وليفربول الإنجليزيين.

وتوج محمد صلاح خلال مسيرته ببطولات الدوري الإنجليزي "مرتين"، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، وكأس إنجلترا، وكأس الرابطة "3 مرات"، ودرع المجتمع الإنجليزي، ودوري السويسري "مرتين".

كما فاز صلاح بجائزة لاعب العام في إنجلترا 3 مرات، وأفضل لاعب في إفريقيا مرتين، وهداف الدوري الإنجليزي 4 مرات، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام.