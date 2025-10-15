القائمة الأولى لـ توروب.. ثنائي منتخب الشباب في رحلة بوروندي وضم شكري

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 20:13

كتب : حسام نور الدين

يس توروب - مران الأهلي

أعلن النادي الأهلي قائمة الفريق المتجهة إلى بوروندي من أجل مواجهة أيجل نوار ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة:
مران الأهلي - توروب يقود التدريبات لأول مرة طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة خماسي الفريق.. وموقف إمام عاشور مران الأهلي - عادل مصطفى يقود التدريبات تحت أنظار توروب.. وموقف السفر لبوروندي ياسين منصور يكشف أسباب ترشحه لمنصب نائب رئيس الأهلي

ويحل الأهلي ضيفا على أيجل نوار البوروندي في الرابعة من عصر يوم السبت المقبل.

وشهدت قائمة يس توروب الأولى تواجد أحمد عابدين ومحمد عبد الله ثنائي منتخب الشباب.

كما شهدت عودة محمد شكري الظهير الأيسر بعد التعافي من الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي المتجهة إلى بوروندي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا.

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد شكري - مصطفى العش - أحمد عابدين - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أشرف بنشرقي - أحمد عبد القادر - محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد سيد "زيزو" - طاهر محمد - محمد عبد الله.

الهجوم: محمد شريف - نيتس جراديشار.

ويستعد الأهلي لبدء مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة أيجل نوار البوروندي يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ 32.

وظهر يس توروب رفقة ثلاثة من مساعديه بمران الأهلي اليوم الأربعاء.

ويخلف توروب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي أقيل قبل أسابيع.

وذلك بعد أن تولي عماد النحاس مهمة تدريب الفريق مؤقتا.

وخاض صاحب الـ55 عاما آخر تجاربه التدريبية مع نادي أوجسبورج الألماني.

وقاد توروب أوجسبورج في الفترة من 15 أكتوبر 2023 حتى 23 مايو 2025.

وخاض توروب مع النادي الألماني 65 مباراة فاز في 23 وتعادل في 17 وخسر 25 مباراة.

الأهلي توروب إيجل نوار دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
خدمة في الجول - تذكرتي تطرح تذاكر مواجهة الزمالك أمام ديكيداها بالكونفدرالية مران الزمالك - انتظام الرباعي الدولي.. وتدريبات خاصة لمنسي والدباغ وكايد السوبر الإفريقي - بيراميدز لكتابة اسمه بين المصريين المتوجين.. وتفوق كامل ضد الأندية المغربية رغم التفوق على نقاط نيجيريا.. رئيس بوركينا فاسو يطالب "كاف" بتوضيحات بعد توديع بلاده لتصفيات كأس العالم لوكا زيدان يكشف شعوره بعد تمثيل الجزائر دوليا لأول مرة عودة الشامي بعد 9 أشهر.. المصري يطير إلى طرابلس لمواجهة الاتحاد في الكونفدرالية تصفيات كأس العالم - مواعيد مباريات الملحق الإفريقي.. وموقف الفائز اكتملت البطاقات المباشرة في 3 قارات.. 28 متأهلا لكأس العالم 2026 حتى الآن
أخر الأخبار
صحيفة اليوم: غياب كوكا عن مواجهة الهلال بسبب الإصابة 10 دقيقة | سعودي في الجول
كرة يد - إلى ربع النهائي.. سيدات الأهلي تكتسحن اتحاد النواصر في بطولة إفريقيا ساعة | رياضة نسائية
القائمة الأولى لـ توروب.. ثنائي منتخب الشباب في رحلة بوروندي وضم شكري 2 ساعة | الكرة الإفريقية
إيقاف ماريسكا بعد احتفاله الجنوني أمام ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
خدمة في الجول - تذكرتي تطرح تذاكر مواجهة الزمالك أمام ديكيداها بالكونفدرالية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مران الزمالك - انتظام الرباعي الدولي.. وتدريبات خاصة لمنسي والدباغ وكايد 2 ساعة | الدوري المصري
الدوسري: أفضل لاعب في آسيا؟ سعيد بالترشح ولكن النجاح الجماعي أهم 2 ساعة | سعودي في الجول
تقرير: ريال مدريد وبرشلونة يراقبان موقف أوباميكانو مع بايرن ميونيخ 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 4 إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني
/articles/515293/القائمة-الأولى-لـ-توروب-ثنائي-منتخب-الشباب-في-رحلة-بوروندي-وضم-شكري