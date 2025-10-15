إيقاف ماريسكا بعد احتفاله الجنوني أمام ليفربول

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي، بعد طرده أمام ليفربول.

وقرر الاتحاد الإنجليزي تغريم مدرب تشيلسي 8 آلاف جنيه إسترليني.

واحتفل ماريسكا بشكل جنوني بعد إحراز فريقه هدف الفوز أمام ليفربول في الدقيقة +96،

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 11 وارتقى الفريق إلى المركز السادس، بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 15 وتراجع للمركز الثاني خلف أرسنال.

وتلقى ماريسكا البطاقة الصفراء الثانية من الحكم أنتوني تايلور في الدقيقة 96 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

ولن يتواجد ماريسكا على مقاعد البدلاء أمام نوتينجهام فورست في الجولة المقبلة على ملعب سيتي جراوند يوم السبت في الدوري الإنجليزي.

ووفقا لقواعد الدوري الإنجليزي، فإن ماريسكا لن يُسمح له بالتواجد على خط التماس، وإنما يسمح له فقط بالتواجد في غرف الملابس قبل المباراة وبين الشوطين، وبعد انتهاء المباراة.

وسيسمح لماريسكا بالتواصل مع الطاقم الفني بواسطة الهاتف أو أي جهاز إلكتروني أثناء المباراة.

وتعد تلك المرة الثانية التي يتعرض فيها ماريسكا للإيقاف مع تشيلسي، بعدما تم إيقافه في إبريل 2025 بعد احتفاله بعدف فوز فريقه أمام فولام في الدقيقة 93.

ويحتل تشيلسي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة بعد 7 جولات.

ونجح ماريسكا في قيادة تشيلسي للمركز الرابع الموسم المنقضي ليعود للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

كما توج الفريق تحت قيادته ببطولتي دوري المؤتمر الأوروبي، وكاس العالم للأندية.