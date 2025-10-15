إيقاف ماريسكا بعد احتفاله الجنوني أمام ليفربول

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 20:06

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا - تشيلسي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي، بعد طرده أمام ليفربول.

وقرر الاتحاد الإنجليزي تغريم مدرب تشيلسي 8 آلاف جنيه إسترليني.

واحتفل ماريسكا بشكل جنوني بعد إحراز فريقه هدف الفوز أمام ليفربول في الدقيقة +96،

أخبار متعلقة:
ماريسكا: ليفربول أفضل فريق في إنجلترا.. ونحاول الاقتراب من مستواه ماريسكا: من الجيد أننا أصبحنا نفوز رغم طرد أحد لاعبينا شبح مورينيو يطارده.. مؤتمر ماريسكا: لسنا بحاجة للدفاع عن أنفسنا

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 11 وارتقى الفريق إلى المركز السادس، بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 15 وتراجع للمركز الثاني خلف أرسنال.

وتلقى ماريسكا البطاقة الصفراء الثانية من الحكم أنتوني تايلور في الدقيقة 96 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

ولن يتواجد ماريسكا على مقاعد البدلاء أمام نوتينجهام فورست في الجولة المقبلة على ملعب سيتي جراوند يوم السبت في الدوري الإنجليزي.

ووفقا لقواعد الدوري الإنجليزي، فإن ماريسكا لن يُسمح له بالتواجد على خط التماس، وإنما يسمح له فقط بالتواجد في غرف الملابس قبل المباراة وبين الشوطين، وبعد انتهاء المباراة.

وسيسمح لماريسكا بالتواصل مع الطاقم الفني بواسطة الهاتف أو أي جهاز إلكتروني أثناء المباراة.

وتعد تلك المرة الثانية التي يتعرض فيها ماريسكا للإيقاف مع تشيلسي، بعدما تم إيقافه في إبريل 2025 بعد احتفاله بعدف فوز فريقه أمام فولام في الدقيقة 93.

ويحتل تشيلسي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة بعد 7 جولات.

ونجح ماريسكا في قيادة تشيلسي للمركز الرابع الموسم المنقضي ليعود للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

كما توج الفريق تحت قيادته ببطولتي دوري المؤتمر الأوروبي، وكاس العالم للأندية.

إنزور ماريسكا تشيلسي
نرشح لكم
صلاح: أذكر نفسي يوميا من أين أتيت وما أنا عليه الآن إنتر ينافس ليفربول على ضم جيهي من كريستال بالاس أجندة سيتي حتى توقف نوفمبر.. 7 مباريات في 22 يوما لـ مرموش قبل العودة لمنتخب مصر أجندة ليفربول حتى توقف نوفمبر.. 7 مباريات في 3 أسابيع لـ صلاح قبل العودة لمنتخب مصر مانشستر يونايتد يضع هدفا مفاجئا لتعويض زيركزي من الدوري السعودي بظهور مرموش.. مانشستر سيتي يعلن قميصه الرابع وموعد ظهوره الأول من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية ضربة موجعة لـ أرسنال.. تأكد غياب أوديجارد حتى الشهر المقبل
أخر الأخبار
اليوم: بناءً على طلب إنزاجي.. الهلال يبدأ المفاوضات مع سافيتش لتجديد تعاقده 6 دقيقة | سعودي في الجول
"لتسريع اتخاذ القرار".. أوسكار يجتمع مع حكام الفيديو ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - انتصارات الأهلي والزمالك والاتحاد مستمرة مع انطلاق المجمعة الثانية لدوري المرتبط ساعة | رياضات أخرى
مباشر كأس العالم للشباب - المغرب (1)-(1) فرنسا.. رفض طلب مدرب المغرب ساعة | الكرة الإفريقية
قناة الأهلي: "تمسك أوجسبورج باستمرار محلل الأداء".. تغيير في جهاز يس توروب ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - بعد نهاية رحلة الأهلي.. أجوستي بوش يتولى قيادة بطل الدوري الإندونيسي 2 ساعة | رياضات أخرى
صلاح: أذكر نفسي يوميا من أين أتيت وما أنا عليه الآن 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: "عقوبة قد تصل للسجن 3 أشهر".. تحويل فينيسيوس للمحاكمة بسبب عيد ميلاده 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 2 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 3 إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515292/إيقاف-ماريسكا-بعد-احتفاله-الجنوني-أمام-ليفربول