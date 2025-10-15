السوبر الإفريقي - بيراميدز لكتابة اسمه بين المصريين المتوجين.. وتفوق كامل ضد الأندية المغربية

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 18:39

كتب : محمد سمير

كأس السوبر الإفريقي

يسعى بيراميدز لكتابة اسمه في تاريخ الأندية المتوجة بلقب السوبر الإفريقي.

ويواجه بيراميدز فريق نهضة بركان المغربي مساء السبت المقبل على لقب كأس السوبر الإفريقي على استاد الدفاع الجوي.

وسبق وأن توج فريقا الأهلي والزمالك فقط من مصر باللقب من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

أما نهضة بركان فيشارك للمرة الثالثة وكان قد سبق له التتويج باللقب مرة واحدة عام 2022.

ويقام السوبر الإفريقي للمرة الخامسة بين فريق مصري أمام منافس مغربي.

وتتفوق الأندية المصرية على منافسيها من المغرب في السوبر الإفريقي بالعلامة الكاملة.

ويستعرض لكم FilGoal.com تاريخ المواجهات المصرية المغربية في السوبر:

نسخة 2003: الزمالك 3-1 الوداد

نسخة 2006: الأهلي 0-0 الجيش الملكي (فوز الأهلي 4-2 بركلات الترجيح)

نسخة مايو 2021: الأهلي 2-0 نهضة بركان

نسخة ديسمبر 2021: الأهلي 1-1 الرجاء (فوز الأهلي 6-5 بركلات الترجيح)

وبشكل عام توجت الأندية المصرية باللقب 13 مرة مقابل 5 ألقاب فقط للأندية المغربية.

إذ حصد الأهلي اللقب 8 مرات مقابل 5 للزمالك، أما الثلاثي المغربي فتوج الرجاء بلقبين مقابل لقب للوداد وآخر لنهضة بركان.

السوبر الإفريقي بيراميدز نهضة بركان
