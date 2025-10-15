رغم التفوق على نقاط نيجيريا.. رئيس بوركينا فاسو يطالب "كاف" بتوضيحات بعد توديع بلاده لتصفيات كأس العالم

أعرب إبراهيم تراوري رئيس بوركينا فاسو عن استيائه بعد تأهل نيجيريا إلى الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 بدلا من منتخب بوركينا فاسو.

وطالب رئيس بوركينا فاسو بتفسيرات مفصلة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) والاتحاد البوركينابي حول الطريقة التي تأهل بها منتخب نيجيريا للمشاركة في الملحق المؤهل لبطولة كأس العالم 2026 على حساب بلاده.

وحسب تقارير محلية بوركينابية، فإن الرئيس إبراهيم تراوري طلب تفسيرات حول آلية احتساب النقاط وترتيب المجموعات، بعد أن أنهت بوركينا فاسو التصفيات بفارق ضئيل خلف نيجيريا.

ويأتي هذا المطلب بعد أن اعتقدت بوركينا فاسو أنها فازت على إثيوبيا بنتيجة 3-1 وأمنت التأهل، لكنها أنهت ترتيب أفضل أصحاب المركز الثاني في المجموعات خلف نيجيريا بسبب قواعد فارق الأهداف والأداء في المجموعات.

وتنتظر جماهير بوركينا فاسو ردا رسميا من الاتحاد المحلي أو كاف لتوضيح الأسباب التي أدت إلى فقدان الفريق فرصته رغم الأداء القوي في نهاية التصفيات.

وكان منتخب الخيول قد خاض مبارياته الأولى في التصفيات خارج أرضه بسبب أعمال تجديد ملعب “4 أغسطس” في العاصمة واجادوجو، التي منعت اعتماد كاف للملعب لإقامة المباريات الدولية عليه، قبل أن يعود لخوض مبارياته الأخيرة على ملعبه بعد اعتماده من كاف بداية من مواجهة مصر في الجولة الثامنة.

ورغم جمع منتخب بوركينا فاسو 21 نقطة في المركز الثاني للمجموعة الأولى من التصفيات خلف منتخب مصر الذي تأهل مباشرة، مقابل 17 نقطة فقط جمعتها نيجيريا في المجموعة الثالثة خلف جنوب إفريقيا، فإن النسور الخضراء تأهلوا كرابع أفضل صاحب مركز ثانٍ، متفوقين على جنوب إفريقيا.

ويأتي السبب وراء ذلك إلى أن لائحة كاف نصت على استبعاد نتائج الفرق أصحاب المركز الثاني مع أصحاب المركز الأخير من كل مجموعة في حسبة ترتيب أصحاب المركز الثاني في المجموعات، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بعد انسحاب منتخب إريتريا من التصفيات عن المجموعة الخامسة.

وبناءً على ذلك، قرر كاف استبعاد نتائج المركز الأخير لتكون كل المجموعات متساوية في عدد المباريات.

على هذا النحو، جمعت بوركينا فاسو 6 نقاط من جيبوتي صاحبة المركز الأخير في المجموعة الأولى بعد الفوز ذهابا وإيابا، خُصمت ليصبح رصيد بوركينا فاسو 15 نقطة.

في المقابل، جمعت نيجيريا نقطتين فقط من التعادل ذهابا وإيابا مع زيمبابوي صاحبة المركز الأخير في المجموعة الثالثة، خُصمتا ليصبح رصيد نيجيريا 15 نقطة أيضا، وتتفوق على بوركينا فاسو بفارق الأهداف عن الخيول.

وتأهلت منتخبات نيجيريا، والجابون، والكاميرون، والكونغو الديمقراطية إلى ملحق تصفيات قارة إفريقيا لنهائيات كأس العالم 2026 كأفضل أصحاب مركز ثانٍ في المجموعات.

وستلعب الجابون مع نيجيريا، والكاميرون مع الكونغو الديمقراطية في المغرب شهر نوفمبر المقبل، على أن يلعب الفائزان في مباراة فاصلة يتأهل الفائز منها إلى الملحق العالمي في شهر مارس لحجز المقعد الأخير في كأس العالم.