مران الأهلي - توروب يقود التدريبات لأول مرة

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 17:38

كتب : حسام نور الدين

يس توروب - مران الأهلي

قاد يس توروب تدريبات الأهلي لأول مرة منذ تولي قيادة الفريق.

ويستعد الأهلي لبدء مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة أيجل نوار البوروندي يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ 32.

وظهر يس توروب رفقة ثلاثة من مساعديه بمران الأهلي اليوم الأربعاء.

وكان FilGoal.com قد علم أمس الثلاثاء عن وصول ثلاثة مساعدين بينهم المعد البدني. (مزيد من التفاصيل)

بينما يصل كاج ستيفانسن مدرب حراس المرمى اليوم الأربعاء.

ولم يتحدد موعد وصول محلل الأداء وقد يغيب عن مواجهة الأهلي ضد أيجل نوار البوروندي.

ويخلف توروب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي أقيل قبل أسابيع.

وذلك بعد أن تولي عماد النحاس مهمة تدريب الفريق مؤقتا.

توروب بدأ مسيرته كمدير فني مع إيسبرج بين عامي 2011-2013 وتوج معه بلقب كأس الدنمارك.

وانتقل يس للعمل مع منتخب الدنمارك تحت 20 عاما، ومتخب تحت 21 عاما.

توروب تولى تدريب ميتيلاند بين عامي 2015-2018، وحقق معه لقب الدوري في موسم 2017-2018.

وانتقل توروب لتدريب جنك البلجيكي وقاده في 5 مباريات فقط قبل العودة للدنمارك من بوابة كوبنهاجن.

توروب قاد كوبنهاجن بين عامي 2020-2022 وتوج معه بلقب الدوري الدنماركي موسم 2022-2021.

وخاض صاحب الـ55 عاما آخر تجاربه التدريبية مع نادي أوجسبورج الألماني.

وقاد توروب أوجسبورج في الفترة من 15 أكتوبر 2023 حتى 23 مايو 2025.

وخاض توروب مع النادي الألماني 65 مباراة فاز في 23 وتعادل في 17 وخسر 25 مباراة.

