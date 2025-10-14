خبر في الجول - وصول ثلاثة من مساعدين توروب إلى القاهرة.. وتأخر محلل الأداء

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 23:52

كتب : أحمد الخولي

يس توروب - الأهلي

وصل ثلاثة من مساعدي يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي إلى القاهرة استعدادا لبدء مهمتهم.

ويقود يس توروب مران الأهلي غدا الأربعاء استعدادا لخوض مواجهة أيجل نوار البوروندي يوم السبت 18 أكتوبر الجاري.

وعلم FilGoal.com أنه قد وصل ثلاثة من مساعدي يس توروب إلى القاهرة اليوم الثلاثاء.

بينما يصل كاج ستيفانسن مدرب حراس المرمى غدا الأربعاء.

وللم يتحدد موعد وصول محلل الأداء وقد يغيب عن مواجهة الأهلي ضد أيجل نوار البوروندي.

وأعلن النادي الاهلي يوم الأربعاء إتمام تعاقده مع المدرب الدنماركي يس توروب لتولي تدريب الفريق.

ويخلف توروب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي أقيل قبل أسابيع.

وذلك بعد أن تولي عماد النحاس مهمة تدريب الفريق مؤقتا.

ولم يعلن الأهلي قيمة راتب المدرب الدنماركي، لكن صحيفة Tipsbladet الدنماركية أوضحت الصحيفة أنه سيتقاضى أكثر من 3 ملايين دولار سنويا بعد خصم الضرائب.

وأشار التقرير إلى أن اتفاق توروب مع الأهلي يقتضي أيضا بحصول المدرب الدنماركي على مكافآت يمكن أن تضاعف راتبه حال نحقيق الأهداف المتفق عليها.

توروب بدأ مسيرته كمدير فني مع إيسبرج بين عامي 2011-2013 وتوج معه بلقب كأس الدنمارك.

وانتقل يس للعمل مع منتخب الدنمارك تحت 20 عاما، ومتخب تحت 21 عاما.

توروب تولى تدريب ميتيلاند بين عامي 2015-2018، وحقق معه لقب الدوري في موسم 2017-2018.

وانتقل توروب لتدريب جنك البلجيكي وقاده في 5 مباريات فقط قبل العودة للدنمارك من بوابة كوبنهاجن.

توروب قاد كوبنهاجن بين عامي 2020-2022 وتوج معه بلقب الدوري الدنماركي موسم 2022-2021.

وخاض صاحب الـ55 عاما آخر تجاربه التدريبية مع نادي أوجسبورج الألماني.

وقاد توروب أوجسبورج في الفترة من 15 أكتوبر 2023 حتى 23 مايو 2025.

وخاض توروب مع النادي الألماني 65 مباراة فاز في 23 وتعادل في 17 وخسر 25 مباراة.

الأهلي يس توروب
