أجندة سيتي حتى توقف نوفمبر.. 7 مباريات في 22 يوما لـ مرموش قبل العودة لمنتخب مصر

يبدأ عمر مرموش مع ناديه مانشستر سيتي استعداداته لخوض المباريات عقب تعافيه المتوقع من الإصابة وحتى نوفمبر المقبل.

وغاب مهاجم مانشستر سيتي عن المباريات منذ إصابته مع منتخب مصر في توقف سبتمبر الماضي، في الوقت الذي قال فيه مدربه بيب جوارديولا إنه سيتعافى مع التوقف الدولي في أكتوبر.

وينطلق توقف نوفمبر المقبل خلال الفترة من 10 إلى 18 ويشهد خوض منتخب مصر لمباراتين وديتين استعدادا لبطولة أمم إفريقيا 2025.

ومن المرجح أن يلعب الفراعنة بطولة دولية ودية في الإمارات الشهر المقبل، تضم منتخبات كاب فيردي وإيران وأوزبكستان.

ويستهل سيتي مبارياته عقب التوقف الدولي بمواجهة إيفرتون.

وتأتي أجندة سيتي حتى توقف أكتوبر كالآتي:

السبت 18 أكتوبر: مانشستر سيتي × إيفرتون - الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 21 أكتوبر: فياريال × مانشستر سيتي - دوري أبطال أوروبا

الأحد 26 أكتوبر: أستون فيلا × مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

الأربعاء 29 أكتوبر: سوانزي سيتي × مانشستر سيتي - كأس رابطة المحترفين

الأحد 2 نوفمبر: مانشستر سيتي × بورنموث - الدوري الإنجليزي

الأربعاء 5 نوفمبر: مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند - دوري أبطال أوروبا

الأحد 9 نوفمبر: مانشستر سيتي × ليفربول - الدوري الإنجليزي

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر.