أجندة ليفربول حتى توقف نوفمبر.. 7 مباريات في 3 أسابيع لـ صلاح قبل العودة لمنتخب مصر

يبدأ محمد صلاح مع ناديه ليفربول استعداداته لخوض المباريات عقب نهاية توقف أكتوبر الجاري مع منتخب مصر وحتى نوفمبر المقبل.

وينطلق توقف نوفمبر المقبل خلال الفترة من 10 إلى 18 ويشهد خوض منتخب مصر لمباراتين وديتين استعدادا لبطولة أمم إفريقيا 2025.

ومن المرجح أن يلعب الفراعنة بطولة دولية ودية في الإمارات الشهر المقبل، تضم منتخبات كاب فيردي وإيران وأوزبكستان.

ويستهل ليفربول مبارياته عقب التوقف الدولي بمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وتأتي أجندة ليفربول حتى توقف نوفمبر كالآتي:

الأحد 19 أكتوبر: ليفربول × مانشستر يونايتد - الدوري الإنجليزي

الأربعاء 22 أكتوبر: آينتراخت فرانكفورت × ليفربول - دوري أبطال أوروبا

السبت 25 أكتوبر: برينتفورد × ليفربول - الدوري الإنجليزي

الأربعاء 29 أكتوبر: ليفربول × كريستال بالاس - كأس رابطة المحترفين

السبت 1 نوفمبر: ليفربول × أستون فيلا - الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 4 نوفمبر: ليفربول × ريال مدريد - دوري أبطال أوروبا

الأحد 9 نوفمبر: مانشستر سيتي × ليفربول - الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر.