أجندة ليفربول حتى توقف نوفمبر.. 7 مباريات في 3 أسابيع لـ صلاح قبل العودة لمنتخب مصر

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 14:49

كتب : FilGoal

محمد صلاح -ليفربول

يبدأ محمد صلاح مع ناديه ليفربول استعداداته لخوض المباريات عقب نهاية توقف أكتوبر الجاري مع منتخب مصر وحتى نوفمبر المقبل.

وينطلق توقف نوفمبر المقبل خلال الفترة من 10 إلى 18 ويشهد خوض منتخب مصر لمباراتين وديتين استعدادا لبطولة أمم إفريقيا 2025.

ومن المرجح أن يلعب الفراعنة بطولة دولية ودية في الإمارات الشهر المقبل، تضم منتخبات كاب فيردي وإيران وأوزبكستان.

أخبار متعلقة:
ظهور صلاح في انتخابات الرئاسة الكاميرونية حسام حسن: أتشرف بالتأهل لكأس العالم لاعبا ومدربا.. وصلاح شقيقي الأصغر تقرير: هل يحسم هالاند لقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟ وموقف صلاح فيتوريا: صلاح اتخذ قرارا حاسما لن أكشفه.. ولاعبو الأهلي والزمالك يعيشون كالملوك

ويستهل ليفربول مبارياته عقب التوقف الدولي بمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وتأتي أجندة ليفربول حتى توقف نوفمبر كالآتي:

الأحد 19 أكتوبر: ليفربول × مانشستر يونايتد - الدوري الإنجليزي

الأربعاء 22 أكتوبر: آينتراخت فرانكفورت × ليفربول - دوري أبطال أوروبا

السبت 25 أكتوبر: برينتفورد × ليفربول - الدوري الإنجليزي

الأربعاء 29 أكتوبر: ليفربول × كريستال بالاس - كأس رابطة المحترفين

السبت 1 نوفمبر: ليفربول × أستون فيلا - الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 4 نوفمبر: ليفربول × ريال مدريد - دوري أبطال أوروبا

الأحد 9 نوفمبر: مانشستر سيتي × ليفربول - الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر.

محمد صلاح منتخب مصر ليفربول
نرشح لكم
صلاح: أذكر نفسي يوميا من أين أتيت وما أنا عليه الآن إيقاف ماريسكا بعد احتفاله الجنوني أمام ليفربول إنتر ينافس ليفربول على ضم جيهي من كريستال بالاس أجندة سيتي حتى توقف نوفمبر.. 7 مباريات في 22 يوما لـ مرموش قبل العودة لمنتخب مصر مانشستر يونايتد يضع هدفا مفاجئا لتعويض زيركزي من الدوري السعودي بظهور مرموش.. مانشستر سيتي يعلن قميصه الرابع وموعد ظهوره الأول من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية ضربة موجعة لـ أرسنال.. تأكد غياب أوديجارد حتى الشهر المقبل
أخر الأخبار
اليوم: بناءً على طلب إنزاجي.. الهلال يبدأ المفاوضات مع سافيتش لتجديد تعاقده 6 دقيقة | سعودي في الجول
"لتسريع اتخاذ القرار".. أوسكار يجتمع مع حكام الفيديو ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - انتصارات الأهلي والزمالك والاتحاد مستمرة مع انطلاق المجمعة الثانية لدوري المرتبط ساعة | رياضات أخرى
مباشر كأس العالم للشباب - المغرب (1)-(1) فرنسا.. رفض طلب مدرب المغرب ساعة | الكرة الإفريقية
قناة الأهلي: "تمسك أوجسبورج باستمرار محلل الأداء".. تغيير في جهاز يس توروب ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - بعد نهاية رحلة الأهلي.. أجوستي بوش يتولى قيادة بطل الدوري الإندونيسي 2 ساعة | رياضات أخرى
صلاح: أذكر نفسي يوميا من أين أتيت وما أنا عليه الآن 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: "عقوبة قد تصل للسجن 3 أشهر".. تحويل فينيسيوس للمحاكمة بسبب عيد ميلاده 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 2 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 3 إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515268/أجندة-ليفربول-حتى-توقف-نوفمبر-7-مباريات-في-3-أسابيع-لـ-صلاح-قبل-العودة-لمنتخب-مصر