لوكا زيدان يكشف شعوره بعد تمثيل الجزائر دوليا لأول مرة

كشف لوكا زيدان حارس منتخب الجزائر عن شعوره بعد تمثيل الخضر دوليا لأول مرة.

نجل النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان ارتدى قميص منتخب الجزائر أمام أوغندا ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وقال لوكا زيدان عبر إنستجرام: "أشعر بفخر كبير لارتداء قميص منتخب الجزائر لأول مرة".

وأضاف "أنهينا التوقف الدولي بعد تحقيق انتصارين وتأهلنا إلى كأس العالم".

وتابع "أجواء رائعة من البداية إلى النهاية، مشاعر لا توصف، شكرا جزيلا لكم جميعا على الدعم".

وأتم لوكا زيدان "الحمد لله.. تحيا الجزائر".

وقرر زيدان تغيير جنسيته الرياضية من فرنسا إلى الجزائر.

وكان لوكا زيدان على مقاعد بدلاء منتخب الجزائر أمام الصومال في الجولة الماضية.

وهي المباراة التي حسم فيها منتخب الجزائر تأهله إلى كأس العالم 2026 بغض النظر عن نتيجة مواجهة أوغندا.

أنهى منتخب الجزائر التصفيات بالفوز على أوغندا بهدفين مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد الجزائر للنقطة 25 في صدارة المجموعة.