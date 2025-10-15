بظهور مرموش.. مانشستر سيتي يعلن قميصه الرابع وموعد ظهوره الأول

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 11:51

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - هالاند

أعلن نادي مانشستر سيتي عن قميصه الرابع والذي سيخوض به بعض مباريات موسم 2025-2026.

القميص جاء باللون الأخضر الداكن ومزين برسومات مثلثية فيروزية ومعدنية، مع ياقة دائرية باللون الأخضر الفاتح.

وأعلن النادي عن القميص عن طريق مقطع فيديو ترويجي ظهر به أكثر من لاعب من النادي.

أخبار متعلقة:
كريستيانو رونالدو يتحدث عن إنجازه الفريد مع البرتغال ميسي يصنع هدفين ويحطم رقما قياسيا جديدا في فوز كبير للأرجنتين على بورتو ريكو اكتملت البطاقات المباشرة في 3 قارات.. 28 متأهلا لكأس العالم 2026 حتى الآن رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل

ومن ضمن اللاعبين الذين ظهروا بالفيديو كان عمر مرموش نجم منتخب مصر.

سيرتدي مانشستر سيتي القميص الرابع خلال بعض مباريات دوري أبطال أوروبا، بدءًا من مباراة فياريال يوم الثلاثاء المقبل.

ويتميز القميص الجديد بوجود تقنية NFC مخصصة داخل شعار النادي على القميص، مصممة لإطلاق العنان لشغف الجماهير، سواءً في لعبة FC 26 أو على أرض الملعب.

وتتيح شريحة NFC للجماهير لمس هواتفهم الذكية على الشعار لتجربة رقمية مصممة خصيصًا، حيث يمكنهم الوصول إلى محتوى حصري في لعبة FC 26 ومفاجآت إضافية من مانشستر سيتي وبوما وEA SPORTS، مما يحول القميص إلى بوابة تفاعلية.

Image

عمر مرموش مانشستر سيتي
نرشح لكم
من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية ضربة موجعة لـ أرسنال.. تأكد غياب أوديجارد حتى الشهر المقبل المهمة الأولى - ويلشير مدير فني لـ لوتون تاون إنزو فيرنانديز يغادر معسكر الأرجنتين بسبب الإصابة.. وتشيلسي يقيم حالته ووكر: كنت أنانيا بالرحيل عن مانشستر سيتي تقرير: هل يحسم هالاند لقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟ وموقف صلاح الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي.. ماركا: صلاح ثانيا ومرموش تاسعا مخيتاريان: مورينيو توسل لي لأرحل لضم سانشيز في مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
بوتر: تدريب منتخب السويد قد يكون فرصة رائعة 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
لوكا زيدان يكشف شعوره بعد تمثيل الجزائر دوليا لأول مرة 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
رافينيا: الكثير من الناس أرادوا رحيلي منذ خطوتي الأولى في برشلونة 42 دقيقة | الدوري الإسباني
سالم الدوسري: نجني ثمار الجهد الكبير الذي بذلناه.. وأشكر رينار لهذا السبب ساعة | سعودي في الجول
بظهور مرموش.. مانشستر سيتي يعلن قميصه الرابع وموعد ظهوره الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
كريستيانو رونالدو يتحدث عن إنجازه الفريد مع البرتغال ساعة | الكرة الأوروبية
ميسي يصنع هدفين ويحطم رقما قياسيا جديدا في فوز كبير للأرجنتين على بورتو ريكو 2 ساعة | أمريكا
مدرب العراق يفتح النار على نظام الملحق الآسيوي 2 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 4 إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني
/articles/515255/بظهور-مرموش-مانشستر-سيتي-يعلن-قميصه-الرابع-وموعد-ظهوره-الأول