بظهور مرموش.. مانشستر سيتي يعلن قميصه الرابع وموعد ظهوره الأول

أعلن نادي مانشستر سيتي عن قميصه الرابع والذي سيخوض به بعض مباريات موسم 2025-2026.

القميص جاء باللون الأخضر الداكن ومزين برسومات مثلثية فيروزية ومعدنية، مع ياقة دائرية باللون الأخضر الفاتح.

وأعلن النادي عن القميص عن طريق مقطع فيديو ترويجي ظهر به أكثر من لاعب من النادي.

ومن ضمن اللاعبين الذين ظهروا بالفيديو كان عمر مرموش نجم منتخب مصر.

سيرتدي مانشستر سيتي القميص الرابع خلال بعض مباريات دوري أبطال أوروبا، بدءًا من مباراة فياريال يوم الثلاثاء المقبل.

ويتميز القميص الجديد بوجود تقنية NFC مخصصة داخل شعار النادي على القميص، مصممة لإطلاق العنان لشغف الجماهير، سواءً في لعبة FC 26 أو على أرض الملعب.

وتتيح شريحة NFC للجماهير لمس هواتفهم الذكية على الشعار لتجربة رقمية مصممة خصيصًا، حيث يمكنهم الوصول إلى محتوى حصري في لعبة FC 26 ومفاجآت إضافية من مانشستر سيتي وبوما وEA SPORTS، مما يحول القميص إلى بوابة تفاعلية.