تصفيات كأس العالم - مواعيد مباريات الملحق الإفريقي.. وموقف الفائز

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 - 00:39

اكتملت البطاقات المباشرة المتأهلة لكأس العالم 2026 من قارة إفريقيا ويتنافس 4 منتخبات على فرصة لزيادة العدد إلى 10.

وحسمت منتخبات مصر والمغرب وتونس والجزائر والسنغال وغانا وكوت ديفوار وكاب فيردي وجنوب إفريقيا.

وتتنافس منتخبات الكاميرون ونيجيريا والجابون والكونغو الديمقراطية على بطاقة التأهل للملحق العالمي.

ويستضيف المغرب منافسات الملحق الإفريقي بين الفرق الأربعة في نوفمبر المقبل ويصعد بطل الملحق الإفريقي إلى نهائيات الملحق العالمي بمشاركة 6 منتخبات ليتواجد اثنين منهم في كأس العالم.

وجاءت مباريات الملحق الإفريقي كالآتي:

نصف النهائي: 13 نوفمبر

نيجيريا × الجابون

الكاميرون × الكونغو الديمقراطية

النهائي: 16 نوفمبر

الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

وجاء ترتيب الملحق الإفريقي كالآتي:

1- الجابون 19 نقطة

2- الكونغو الديمقراطية 16 نقطة

3- الكاميرون 15 نقطة (+9)

4- نيجيريا 15 نقطة (+7)

5- بوركينا فاسو 15 نقطة (+6)

6- النيجر 15 نقطة (+1)

7- مدغشقر 13 نقطة

8- أوغندا 12 نقطة

9- ناميبيا 9 نقاط

وتأهل أول 4 منتخبات في ترتيب أصحاب المركز الثاني بالمجموعات بعد حذف نتائج كل منهم مع متذيل ترتيب مجموعته بسبب تواجد 5 منتخبات فقط في المجموعة الخامسة بعد استبعاد إريتريا.

وحسم منتخبا بوليفيا ونيو كاليدونيا مقاعدهما، ويتبقى مقعد آسيوي بين العراق والإمارات، ومقعد إفريقي بين الرباعي الكاميرون ونيجيريا والجابون والكونغو الديمقراطية، بالإضافة لمنتخبين من أمريكا الشمالية.

ويصعد من الملحق العالمي منتخبين إلى كأس العالم.

