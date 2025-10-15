تصفيات كأس العالم - تأهل السنغال.. والكونغو الديمقراطية تصعد للملحق على حساب بوركينا فاسو

حسم منتخب السنغال تأهله إلى كأس العالم 2026 مباشرة بعد تصدر مجموعته في التصفيات.

واختتم منتخب السنغال مشواره باكتساح موريتانيا بأربعة أهداف دون مقابل.

وتصدر منتخب السنغال مجموعته برصيد 24 نقطة يليه الكونغو الديمقراطية بـ 22 نقطة.

وبذلك تأهل أسود التيرانجا إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة على التوالي.

أما منتخب الكونغو الديمقراطية فأمن تواجده في الملحق الإفريقي بعد الفوز على السودان بهدف دون مقابل.

ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره الكاميرون في نصف نهائي الملحق الإفريقي.

ويصعد المتأهل لمواجهة الفائز من الجابون ونيجيريا في النهائي يوم 16 نوفمبر المقبل.

وتقام نهائيات الملحق الإفريقي في المغرب خلال فترة التوقف الدولي بنوفمبر المقبل.

ويصعد بطل الملحق الإفريقي للمشاركة في الملحق العالمي المقرر له مارس المقبل بمشاركة 6 منتخبات يصعد بينهم منتخبين لكأس العالم.

وبذلك اكتملت منتخبات إفريقيا المتأهلة لكأس العالم وهم مصر والمغرب والجزائر وتونس وجنوب إفريقيا والسنغال وكوت ديفوار وغانا وكاب فيردي.